Más de 800 personas han participado en el Día de la Familia 2026 organizado por la Diputación de Toledo - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo celebró el Día de la Familia 2026 con un gran éxito de participación, superando las 800 personas en el conjunto de las tres sedes donde se desarrolló la jornada: El Borril (Polán), Zoo Safari (Hinojosa de San Vicente) y Parque Zoológico de Lillo , consolidando así esta iniciativa como una de las principales citas de convivencia familiar en la provincia.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, los vicepresidentes Daniel Arias y Joaquín Romera, y la diputada provincial Marina García, compartieron la jornada con los participantes en 'El Borril', visitando Arias las tres sedes como responsable del Área de Bienestar Social, Familia y Juventud, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La jornada estuvo organizada en colaboración con la Asociación Provincial Toledana de Familias Numerosas (ATFAN), volviendo a reunir a familias de muchos de los municipios de nuestra provincia en un día con el objetivo de fomentar la convivencia, el ocio saludable y el contacto con el entorno natural.

En cada una de las sedes se desarrollaron actividades adaptadas a todas las edades, incluyendo propuestas educativas, medioambientales y lúdicas, con visitas guiadas, talleres, experiencias con animales y juegos en familia.

El programa comenzó por la mañana con la recepción de las familias y desayuno de bienvenida. Durante toda la jornada se desarrollaron actividades simultáneas en función de cada espacio, con el objetivo de favorecer la participación activa y el disfrute conjunto de padres e hijos.

La presidenta y los vicepresidentes respaldaron con su visita una cita que busca poner en valor a las familias y su relevancia en el conjunto de la sociedad, apostando por un encuentro informal, de ocio, y muy significativo por lo que representa.

VALORACIONES

"La familia es el primer espacio donde aprendemos a cuidarnos, a respetarnos y a crecer como personas; por eso, apoyarla es apostar por el futuro de nuestra sociedad", ha afirmado la presidenta tras su participación en el Día de la Familia de la Diputación de Toledo y AFTAN.

Durante la jornada, ha subrayado también el compromiso del Gobierno provincial con el bienestar de las familias, destacando "la necesidad de impulsar políticas que favorezcan la conciliación, la igualdad de oportunidades y la protección de los más vulnerables".

Asimismo, ha valorado muy positivamente la implicación de asociaciones y entidades locales, cuyo trabajo resulta clave para tejer redes de apoyo cercanas y eficaces en todo el territorio.

Por su parte, el vicepresidente Daniel Arias, quiso destacar que "el Día de la Familia se ha consolidado como un espacio de encuentro imprescindible para las familias de la provincia. Nuestro objetivo es promover valores como la convivencia y el respeto".

De igual modo, quiso subrayar que "desde la Diputación de Toledo seguiremos impulsando iniciativas que apoyen a las familias, favorezcan la conciliación y generen oportunidades de ocio en entornos seguros y naturales".

El Día de la Familia se enmarca dentro de las políticas de apoyo a las familias que impulsa el Gobierno de la Diputación de Toledo, en colaboración con entidades sociales de la provincia, con el objetivo de poner en valor el papel de la familia como pilar fundamental de la sociedad.

Esta edición volvió a poner de manifiesto el creciente interés por este tipo de iniciativas, que combinan ocio, educación y naturaleza en una jornada participativa y abierta a todas las familias de la provincia.