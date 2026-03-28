Más de un millar de personas claman en Carrascosa del Campo (Cuenca) contra las plantas de biogás

Más de un millar de personas claman en Campos del Paraíso (Cuenca) contra las plantas de biogás - CAMPOS DEL PARAISO

CUENCA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas --vecinos, agricultores, familias y colectivos sociales de distintos puntos de la provincia-- se han manifestado este sábado en Carrascosa del Campo (Cuenca) para mostrar su rechazo a los proyectos de plantas de biogás previstos en el municipio y su entorno.

La movilización, convocada por la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural y respaldada por cuarenta de asociaciones, ha recorrido las calles de Carrascosa del Campo en un ambiente reivindicativo y emocional, en defensa del territorio, la salud y el futuro del medio rural, según han informado los organizadores en un comunicado.

Durante la jornada, los asistentes han denunciado la implantación de seis proyectos en el entorno, tres en Campos del Paraíso, uno en Huelves y dos en Tarancón, que han generado una creciente preocupación en la comarca por su posible impacto ambiental, el incremento del tráfico pesado y las consecuencias sobre la calidad de vida.

El acto ha culminado con la lectura de un manifiesto por parte de representantes de distintas generaciones, un niño, un agricultor y una vecina, en el que se ha lanzado un mensaje claro: "Campos del Paraíso y su comarca no son espacios vacíos. Aquí vive gente. Con nuestro futuro no se negocia".

El texto advierte de que estos proyectos "no son un hecho aislado", sino parte de un modelo que durante años ha tratado a los pueblos como "territorios disponibles para asumir impactos, mientras los beneficios se concentran lejos".

Asimismo, los vecinos han señalado riesgos asociados a este tipo de instalaciones como la posible contaminación del suelo y acuíferos, las emisiones de gases y olores, el aumento del tráfico pesado o el deterioro del entorno y la calidad de vida.

Antes del inicio de la marcha, los portavoces han atendido a los medios, subrayando el carácter transversal y creciente del movimiento.

El presidente de la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural, Carlos Muñoz, ha afirmado que "esto no va de estar en contra de nada, va de defender lo que somos. Nuestros pueblos no pueden convertirse en lugares donde otros deciden sin contar con la gente que vive aquí".

La presidenta de Pueblos Vivos Cuenca, Remedios Bobillo, ha advertido de que "este tipo de proyectos se están concentrando en zonas rurales sin un debate suficiente y sin tener en cuenta el impacto acumulado en el territorio".

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción Manchuela, Toni Jorge, ha señalado que "no se puede hablar de transición ecológica si no se hace con criterios de sostenibilidad real y de justicia territorial".

EL DOCUMENTAL QUE PONDRÁ ROSTRO AL CONFLICTO

La jornada ha comenzado con el visionado del teaser del documental 'Extraños en el Paraíso', un proyecto que aborda el impacto de este tipo de iniciativas en el medio rural.

El productor ejecutivo Saúl Sánchez Román ha explicado que "este documental nace para contar lo que muchas veces no se ve: cómo estos proyectos afectan a la vida cotidiana de los pueblos y a su identidad", y ha subrayado que "no es solo una cuestión técnica o energética, es una historia de personas, de territorio y de futuro".

El manifiesto vecinal incide también en el impacto económico de estas instalaciones, señalando que generan "escasos beneficios locales" y que los empleos asociados suelen ser limitados y especializados, mientras los efectos negativos recaen sobre la población.

Además, advierte del llamado "efecto llamada", que puede favorecer la instalación de macrogranjas o la llegada de residuos de otros territorios, convirtiendo a los pueblos en centros receptores y alterando su equilibrio social y ambiental.

Los organizadores han destacado la elevada participación y la diversidad de perfiles presentes --jóvenes, mayores, agricultores y familias-- como reflejo de un movimiento social que sigue creciendo en la provincia.

En este sentido, han asegurado que la movilización de este sábado marca "un punto de inflexión" y han avanzado que continuarán impulsando acciones para defender un modelo de desarrollo rural "justo, sostenible y compatible con la vida en los pueblos".