Mateo advierte a Podemos e IU que si no aceptan primarias Ganemos no estará en la lista

Publicado 22/03/2019 13:38:31 CET

Se ponen como límite el miércoles 27 para tomar una decisión tras mandar una segunda carta a Podemos e IU con sus demandas

TOLEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ganemos Toledo, Javier Mateo, ha emplazado a Podemos e Izquierda Unida en la ciudad que "acepten primarias abiertas u ofrezcan una propuesta alternativa que garantice la participación", ya que de lo contrario, ha advertido, los cuatro concejales de Ganemos no estarán en la lista de coalición electoral.

Mateo reacciona de este modo después de que la Asamblea de Podemos Toledo validara finalmente el preacuerdo de confluencia con IU sobre la candidatura a las elecciones municipales en la ciudad de Toledo, con Javier Mateo como candidato, y ratificara no contemplar la posibilidad de primarias abiertas ni entablar negociación directa con Ganemos por diferentes motivos, entre ellos "la falta de tiempo para acordar un modelo verdaderamente participativo y que cumpla con todas las garantías democráticas".

"Si el escenario es el mismo y si Ganemos Toledo no está en esa mesa, sino hay una propuesta para aceptar nuestras primarias u otras propuestas que podamos llevar a cabo, los cuatro concejales de la formación no estarán en esa lista de coalición electoral, que no de confluencia", ha reiterado.

Mateo ha criticado esta "propuesta excluyente" para la que además "no se cuenta con Ganemos Toledo, ni se abre a la participación de la gente". A pesar de ello, una de las cuestiones que ha remarcado, ratificada por los participantes en la última asamblea es que "Ganemos quiere ir en una única candidatura", a pesar de que "los gestos tanto de Podemos como de IU no parecen indicar que tengan intención de hacerlo posible", ha informado Ganemos en nota de prensa.

A su parecer, Ganemos Toledo debería ir junto a Podemos e IU en una misma lista "por responsabilidad política" a pesar del "ninguneo" que se está haciendo a Ganemos, no considerándoles "como actor a la misma altura que los otros dos partidos políticos".

CONFLUIR, PERO NO A CUALQUIER PRECIO

El portavoz de Ganemos se ha mostrado convencido de que los votantes "de izquierdas, del cambio, piden unidad, "que vayamos todas juntas y eso es fundamental e importantísimo", aunque ha matizado que apuestan por esa unidad pero "no a cualquier precio.

También ha trasladado su negativa a aceptar imposiciones. "La gente no nos perdonaría a ninguno, y no quiero culpabilizar directamente a nadie, que no fuéramos capaces de ir de manera unida a las próximas elecciones".

NUEVA MISIVA CON PLAZO HASTA EL MIÉRCOLES

La asamblea, según ha señalado Mateo, se mostró "molesta y crítica" ante la ausencia de respuesta de IU y Podemos a la misiva de Ganemos, enviada hace más de una semana. "Hemos querido reiterar, porque tenemos voluntad de diálogo", a pesar de que hasta el momento según ha señalado, "no nos han respondido ni afirmativa ni negativamente, y tampoco nos han expuesto ninguna propuesta alternativa".

Este mismo viernes se ha remitido una nueva carta trasladando la postura, estableciendo como plazo de respuesta hasta este miércoles, momento a partir del cual analizarán las respuesta y tomarán una decisión.

En este sentido, Mateo ha recalcado la voluntad "ampliamente reiterada" por los miembros de Ganemos Toledo de apostar por una candidatura de confluencia única para la ciudad de Toledo, "pero eso se tiene que hacer desde el diálogo, la aproximación de posiciones y la participación, nunca desde la imposición de una lista sin siquiera sentarnos a hablar".