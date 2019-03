Mateo amenaza con dejar la candidatura en Toledo si Ganemos no tiene puestos relevantes

Actualizado 28/03/2019 13:31:26 CET

TOLEDO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ganemos Toledo, Javier Mateo, ha amenazado con abandonar este viernes la candidatura a la Alcaldía de Toledo, de la que es cabeza de lista, junto a los ediles de la formación en el Ayuntamiento, si la candidatura conjunta de Podemos e Izquierda Unida no incorpora a integrantes de Ganemos cada tres puestos de la lista aunque ha dejado claro que, en caso de no llegar a un acuerdo con estos dos partidos, no presentará ninguna candidatura alternativa porque supondría la fragmentación de la izquierda.

Así se ha pronunciado Mateo, a la sazón coordinador local de IU Toledo, en una rueda de prensa tras la asamblea celebrada este miércoles en la que Ganemos rechazó la propuesta de Podemos e Izquierda Unida --después de una misiva enviada por Mateo la semana pasada en la que reclamaba primarias abiertas--, de que los integrantes de Ganemos ocupen el quinto y el sexto puesto de las listas a las elecciones locales.

En ese sentido, ha dado de plazo hasta este viernes a Unidas Podemos, denominación bajo la que se van a presentar Podemos e IU, para que acepten su propuesta. "Si mañana no contestan o lo hacen de forma negativa, Ganemos no se presentará pero tampoco hará contracampaña", ha asegurado.

Esto supondría, según Mateo, que dejaría de encabezar la lista de coalición de Podemos e Izquierda Unida para el Ayuntamiento toledano, en la que también va Helena Galán, integrante de Ganemos y edil de Participación. En concreto, Mateo ahora mismo encabeza una lista en la que figura como segunda Olga Ávalos (IU), seguida de Pedro Labrado (Podemos) y Helena Galán (Podemos).

El portavoz de Ganemos Toledo se ha referido a esa carta que envió a IU y Podemos a fin de que respondieran a la petición de llevar a cabo un proceso de primarias abiertas y plantearan una alternativa en caso de rechazo a esta propuesta.

Este miércoles, Mateo recibió una llamada del coordinador provincial de IU Toledo, Mario García, quien "en un tono cortés y educado", ha relatado, le trasladó, en nombre de la coalición, su negativa a celebrar primarias conjuntas y abiertas. Además, según Mateo, Mario García le ofreció sumar a integrantes de Ganemos en los puestos quinto y sexto de la lista y otras dos posiciones a partir del décimo.

CANDIDATURA "CERRADA EN UN DESPACHO"

A Javier Mateo no le parece justo que el trabajo de los ediles de Ganemos y "los resultados históricos obtenidos" se traduzcan en el quinto y el sexto puesto de una "candidatura cerrada por la puerta de arriba en un despacho".

Precisamente, el también edil de Bienestar Social ha estado arropado por los tres concejales de Ganemos en el Consistorio toledano, Helena Galán, Eva Jiménez y Diego Mejías, a los que se les ha podido ver visiblemente emocionados.

En cualquier caso, Mateo ha descartado "montar una nueva candidatura electoral por responsabilidad, por coherencia y porque la gente no se merece que haya dos alternativas a la izquierda del PSOE". A este respecto, ha aclarado que este conflicto no "es una lucha sino una discusión interna porque la lucha es contra la derecha".

Tampoco se ha sentido traicionado por Podemos, tal y como ha señalado, y se ha mostrado confiado en que todavía hay tiempo para solucionar esta situación ya que, a su entender, la prioridad para los próximos comicios es "hablar de programa".