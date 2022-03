La mayoría de PSOE aprueba retocar Ley de Hacienda tras el toque de atención del TC ante la censura de PP y Cs

TOLEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mayoría del PSOE en las Cortes ha aprobado este jueves --con los votos en contra de PP y Cs-- modificar parcialmente el texto refundido de la Ley de Hacienda tras la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de 2022 que declara "inconstitucional, nulo y sin efecto" el apartado cinco de la disposición final cuarta de la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, sobre la nueva redacción dada al artículo 75.2.c) del texto refundido de la Ley regional de Hacienda.

Durante el debate, el diputado de Cs David Muñoz ha señalado que el Tribunal Constitucional "ha enmendado la plana" al Gobierno regional con esta sentencia y ha añadido que los socialistas están "buscando siempre" la "esquina, el atajo y la mordaza a la oposición".

"Quieren con esta PNL eliminar el control del Legislativo sobre el Ejecutivo en aquellas subvenciones que se dan de forma directa --de las que se debe dar trimestralmente cuenta a las Cortes--, eliminando el procedimiento de concurrencia competitiva", ha dicho, para remarcar que se trata "de las subvenciones a dedo".

Para el responsable del Cs, el PSOE y el Gobierno regional "siempre" se han empeñado en "depreciar" al Parlamento, acusándoles de buscar "excusas continuamente y coartadas" para aprobar esta ley. "Es un clavo ardiendo al que agarrase para eliminar el control parlamentario de la subvenciones a dedo", ha recalcado.

Por último, ha señalado que la Ley dice que las subvenciones deben darse por concurrencia competitiva y excepcionalmente de forma directa, añadiendo que el Gobierno de Emiliano García-Page ha concedido desde que gobierna 4.800 subvenciones directas, lo que supone dos al día. Así, ha preguntado a la bancada socialista si cree realmente que algo que sucede dos veces al día es excepcional.

PP: APROVECHANDO "LA PUERTA DE ATRÁS"

De su lado, el diputado del PP Miguel ángel Rodríguez ha criticado que el Gobierno haya aprovechado la "puerta de atrás" de la Ley de Presupuestos para eliminar los controles en las subvenciones directas. "Por ello no podíamos estar de acuerdo", ha añadido.

"Cometieron una acción inconstitucional y nula y --la sentencia-- viene a poner de relieve que la reforma cuestionada afecta en el fondo al modelo de difusión y publicidad de las ayudas públicas y no favorece la transparencia y el conocimiento de la gestión de los fondo públicos", ha argumentado.

Con todo, ha afirmado que esta PNL confirma la intención del Gobierno regional de evitar la obligatoriedad de dar cuenta trimestral en la cámara parlamentaria de las subvenciones directas que se han concedido. "Ahora, dos años después, el PSOE quiere salvar los muebles del Gobierno regional ante una metedura de pata clamorosa".

Para el diputado regional del PP, con esta acción de los socialistas "queda demostrado" que a García-Page le "molesta" el control y que no quieren que se controlen las subvenciones directas, por lo que ha preguntado qué teme el PSOE para tener que ocultar la concesión de esas subvenciones.

Por último, se ha cuestionado sobre la necesidad de esta PNL y si mejora la vida de los castellanomanchegos para tender la mano del PP a los socialistas y al Gobierno regional si de lo que se trata es de mejorar la vida de los ciudadanos de la región vía bajada de impuestos como ha propuestos el presidente regional del partido, Paco Núñez.

PSOE: "NO TIENE TRASCENDENCIA"

Finalmente, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha señalado que esta PNL "no tiene más trascendencia" que la de adecuar una sentencia del Tribunal Constitucional a la Ley. "El TC entra en la cuestión de la forma y dice que no se puede hacer a través de la Ley de Presupuestos una modificación de la Ley de Hacienda porque no atiene a los gastos ni los ingresos y es ahí donde se queda, en la formalidad".

Sobre las subvenciones directas, Mora ha indicado que el control parlamentario "no se está hurtando" y cualquier grupo parlamentario puede solicitar y acceder a la subvenciones de carácter directo que otorgue el Gobierno en base al Estatuto de Autonomía y el reglamento de las Cortes y no se tienen que rendir cuentas trimestralmente.

A ello ha añadido la Ley de Transparencia, por la que este tipo de subvenciones son públicas y no se ocultan. "No se hurta para nada la forma del control del parlamento en las subvenciones, para anda", ha remarcado el diputado socialista.

"Esta reforma no hace daño a nadie, faculta más información a la ciudadanía y no coarta para nada el control parlamentario sobre el Ejecutivo. Nos adecuamos razonablemente a lo que dice el Constitucional", ha zanjado el portavoz socialista.