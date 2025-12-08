Los médicos de C-LM, llamados a la huelga a partir de este martes por una sanidad "con recursos y tiempos dignos"

Cartel de la huelga de médicos que arranca este martes en C-LM - CESM C-LM

TOLEDO 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha convocado una huelga en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a partir de este martes, 9 de diciembre, y durante los días 10, 11 y 12 de diciembre. Esta convocatoria afecta a unos 5.000 médicos, facultativos y residentes del Sescam.

Con esto paro reclaman un Estatuto Propio para Médicos y Facultativos, una sanidad pública "con recursos y tiempos dignos" y la reactivación "inmediata" de la Carrera Profesional en el Sescam.

"Queremos tiempo suficiente para atender a nuestros pacientes como se merecen. No a las listas de espera. La vocación no es explotación. Basta ya de ningunear nuestra profesión", alegan en el cartel de la convocatoria.

El pasado 27 de noviembre, en la rueda de prensa que ofrecieron para informar de la convocatoria de huelga, desde el Sindicato Médico arremetieron contra el Ejecutivo autonómico por "arrebatar a médicos y facultativos" la Carrera Profesional en el año 2012 y no retomarla en 2026, ya que el borrador de los presupuestos para el próximo ejercicio no lo contempla.

De ahí que desde el CESM avanzarán que "no pararán" hasta conseguir que la Carrera Profesional Sanitaria se recupere en Castilla-La Mancha, la única comunidad autónoma del conjunto nacional en la que no ha sido aplicada.

Además, reclaman al Ejecutivo castellanomanchego reforzar las plantillas médicas en todos los niveles asistenciales para corregir el "déficit estructural" del sistema y reducir así las listas de espera.

También exigen una actualización de la normativa de guardias, mejoras laborales y organizativas, así como la reducción de la sobrecarga asistencial.

Desde el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha quisieron dejar claro que esta huelga, aunque coincida con la convocada a nivel nacional para exigir un Estatuto Marco propio, se ha convocado a nivel autonómico con las reivindicaciones del personal médico y facultativo de la región.

No obstante, comparte el fondo de esas reivindicaciones estatales, pero insiste en que la convocatoria de Castilla-La Mancha "tiene entidad propia, responde a problemas que arrastra la comunidad desde hace más de una década y no depende de ninguna otra movilización".

Ante la huelga de cuatro días que se inicia este martes, lanzaron un mensaje de tranquilidad a la población de la región, recordando que los servicios sanitarios urgentes estarán plenamente garantizados mediante los servicios mínimos.