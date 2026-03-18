Médicos del Mundo y Médicos Mundi reclaman un incremento de la Ayuda al Desarrollo en salud a C-LM

Archivo - Médicos del Mundo. - HAIKUCOMUNICACION - Archivo

ALBACETE 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Organizaciones No Gubernamentales Médicos del Mundo y Médicos Mundi han presentado este miércoles en el Salón de Grados II de la Facultad de Medicina de Albacete, de la Universidad de Castilla-La Mancha su Informe 2025 sobre la salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria.

El acto ha contado con la presencia del coautor del Informe y Responsable de Estudios e Investigación de Medicus Mundi, Carlos Mediano Ortiga; la delegada provincial de Sanidad de la Junta, Juana Victoria García; la vicepresidenta de Medicus Mundi Sur, Josefa Martínez Bernad, y la vicedecana de alumnado de la Facultad de Medicina de la UCLM en Albacete, Eva María Monsalve Argandoña.

El informe analiza el impacto que la reducción generalizada de la Ayuda Oficial al Desarrollo puede tener en la salud global en un contexto marcado por el aumento de las crisis humanitarias y el debilitamiento del compromiso financiero de numerosos países donantes.

El representante de Medicus Mundi ha realizado una evaluación de los datos de Ayuda Oficial al Desarrollo que se registraron en la comunidad de Castilla-La Mancha, manifestando que diputaciones y ayuntamientos castellanomanchegos marcan el camino de la cooperación en la comunidad autónoma.

Mientras, según ha apuntado, la Junta redujo en 2024 su presupuesto de cooperación un 2,8 %, situando la Ayuda Oficial al Desarrollo en Castilla-La Mancha en 1,58 euros por habitante y año, lejos de los 6,43 destinados de media en el conjunto de las CC.AA.

El informe indica que las diputaciones de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, junto al Ayuntamiento de Albacete, mantienen un fuerte compromiso con la salud global, destinando de media el 22,8% de su Ayuda Oficial al Desarrollo al sector salud, muy por encima de la media de otras administraciones públicas en España.

Por su parte la Junta destinó 235.326 euros a salud, un recorte del 5,8% respecto a 2023. Esta cifra supone el 7,02% del total de su ayuda al desarrollo, un porcentaje muy por debajo de la media autonómica nacional.

En el lado positivo, se ha destacado que el 15% de la ayuda al desarrollo regional se destinó a acción humanitaria, con 502.390 euros, superando el mínimo del 10% recomendado.

Por otra parte, apunta que en 2024 se financiaron 24 proyectos en 12 países, con importes entre 10.000 y 30.000 euros, lo que limita el alcance de las intervenciones.

El Informe apunta una serie de recomendaciones, la primera de ellas destinada a reforzar el compromiso financiero con la cooperación, para lo que señalan que la Junta debe aprobar un plan vinculante de crecimiento de la ayuda al desarrollo que permita recuperar el peso de su cooperación y avanzar progresivamente desde el 0,029% actual hasta el 0,7% del presupuesto en 2030.

Asimismo, recomienda incrementar el compromiso con la salud global, mediante el establecimiento de un marco estratégico para la cooperación sanitaria, aumentando progresivamente su financiación hasta aproximarse al 11,5% que destinan de media otras autonomías.

Por otra parte, recomienda priorizar sistemas públicos de salud y cobertura sanitaria universal, reforzando el apoyo a sistemas públicos de salud equitativos, especialmente a la Atención Primaria de Salud, tanto en los proyectos de cooperación internacional como en las políticas públicas de la comunidad autónoma.

También mantener el liderazgo de la cooperación local en salud. En este sentido, el Informe apunta que las entidades locales deben mantener y reforzar su compromiso con la salud, un sector clave para el desarrollo humano y la reducción de desigualdades.

Por otra parte, recomiendan la consolidación del esfuerzo en acción humanitaria con el mantenimiento del esfuerzo de inversión en ayuda humanitaria y aumentar progresivamente el gasto por habitante, todavía por debajo de la media autonómica.

Finalmente apuntan a mejorar el impacto de los proyectos humanitarios, incrementando el tamaño de las subvenciones y apostando por financiaciones plurianuales, que permitan mejorar la eficacia y el impacto de las acciones humanitarias.