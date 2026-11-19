Actividad del Día de los Derechos de la Infancia en Valdepeñas. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valdepeñas ha conmemorado el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra cada 20 de noviembre, con una actividad que se ha desarrollado en el Centro de la Juventud y que ha llamado a la participación de medio millar de alumnos de primaria y secundaria de diferentes centros educativos, que han participado en dinámicas de grupo y juegos en los que reivindican sus derechos.

La concejala de Juventud e Igualdad, Inmaculada Pacheco, ha destacado el papel del Consejo Local de Infancia y la importancia de esta y de la reivindicación de sus derechos dentro de la sociedad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Unos derechos de la infancia que, a pesar de estar en un país desarrollado, se carece en otros países que no lo son, y también nos importa esa calidad de la infancia en otros lugares del mundo", ha subrayado Pacheco, indicando que con esta actividad "ponemos en valor a la ciudadanía infantil y adolescencia desde los principios de que son ciudadanos del presente, pero nos olvidamos de que son ciudadanos del presente con derechos".

En cuanto a la actividad, Alba Galán, representante del Consejo Local de Infancia, ha explicado que "hemos hecho un escape room donde hemos mezclado un poco los zombies y los derechos de la infancia, porque la idea era que fuera divertido para que los niños se lo pasaran bien pero que también aprendieran sobre los derechos de la infancia, como el derecho a una casa, a una familia, a una alimentación saludable o a poder ir al hospital".

Pacheco ha destacado el papel del Consejo Local de Infancia con diversas iniciativas que llevan a cabo durante todo el año, que se pueden seguir también a través de su página web http://infanciaymas.valdepenas.es.