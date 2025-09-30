Los medios aéreos se movilizan un día más para sofocar el incendio de Peñalba de la Sierra, que permanece en nivel 1

Vista del incendio del entorno del Pico del Lobo, desde el Puerto de la Quesera. - Rafael Bastante - Europa Press

GUADALAJARA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro medios aéreos están movilizados un día más para combatir el incendio forestal originado el pasado día 21 de septiembre en la localidad guadalajareña de Peñalba de la Sierra, que afronta su décimo día activo después de que este pasado lunes descendiera a Nivel 1 gracias a la meteorología favorable en la zona.

Según informa el Infocam en su cuenta de X, los medios aéreos se han movilizado a las 8.30 horas y junto a ellos también combaten las llamas un total de 20 medios terrestres y 120 efectivos, incluidos los procedentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y de la comunidad autónoma de Castilla y León.

De igual modo, se mantiene cerrada la carretera GU-187 el camino de acceso al puerto de la Quesera.