Medios aéreos y terrestres continúan trabajando para extinguir el incendio de Retuerta del Bullaque

Incendio de Retuerta del Bullaque - INFOCAM

CIUDAD REAL 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 medios (seis aéreos y 21 terrestres) y 108 personas continúan trabajando para extinguir el incendio declarado este jueves en el término municipal de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real).

Este fuego, que se encuentra en Nivel 1 por posible a afección por humo a las poblaciones de Los Yébenes y Marjaliza, en la provincia de Toledo, era detectado por un vigilante fijo.

El incendio provocaba que se decretase el confinamiento de la localidad de Marjaliza (Toledo) en la tarde de este viernes.

Desde el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional, se recomendaba cerrar puertas, ventanas y persianas y permanecer en el interior de las viviendas.