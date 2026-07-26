Medios de extinción de Castilla-La Mancha continúan trabajando en el sector sur del incendio de Burgohondo

Llamas del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preventiva este sábado ante el avance del grave incendio de Burgoh
Llamas del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preventiva este sábado ante el avance del grave incendio de Burgoh - César Vallejo Rodríguez - Europa Press
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: domingo, 26 julio 2026 16:14
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TOLEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos medios aéreos, 24 medios terrestres y 109 efectivos de las Brigadas Forestales y Agentes Medioambientales del Plan Infocam continúan trabajando en el sector sur del incendio de Burgohondo (Ávila).

La evolución sigue marcada por las condiciones meteorológicas, tal y como asegura el dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha desde sus redes sociales.

El operativo permanece atento a su estrategia en función del viento y coordinado con el Ministerio del Interior, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias, Naturaleza Castilla y León, el 112 de la Comunidad de Madrid, y junto a otros cuerpos de comunidades autónoma y de la Unión Europea.

Los medios de extinción castellanomanchegos también están realizando trabajos de defensa en infraestructuras aisladas en el incendio de Burgohondo.

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