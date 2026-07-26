Medios de extinción de Castilla-La Mancha continúan trabajando en el sector sur del incendio de Burgohondo

Llamas del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preventiva este sábado ante el avance del grave incendio de Burgoh - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

TOLEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos medios aéreos, 24 medios terrestres y 109 efectivos de las Brigadas Forestales y Agentes Medioambientales del Plan Infocam continúan trabajando en el sector sur del incendio de Burgohondo (Ávila).

La evolución sigue marcada por las condiciones meteorológicas, tal y como asegura el dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha desde sus redes sociales.

El operativo permanece atento a su estrategia en función del viento y coordinado con el Ministerio del Interior, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias, Naturaleza Castilla y León, el 112 de la Comunidad de Madrid, y junto a otros cuerpos de comunidades autónoma y de la Unión Europea.

Los medios de extinción castellanomanchegos también están realizando trabajos de defensa en infraestructuras aisladas en el incendio de Burgohondo.