Melque acoge desde el próximo viernes los conciertos de Los Silos, The Limboos, Julián Maeso y Eva Ryjlen

Cartel con los conciertos de 'Enclave Melque'. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo lanza este mes de agosto 'Enclave MELQUE 2025', una experiencia cultural inmersiva que fusiona música en directo, patrimonio y degustación gastronómica en el incomparable entorno del Sitio Histórico de Santa María de Melque, en San Martín de Montalbán.

Cada jornada comenzará con una degustación gratuita y finalizará con actuaciones de artistas de gran calidad, todos con una sólida trayectoria y propuestas sonoras variadas que van del soul al rock psicodélico.

Además, según informa la Institución provincial, se ofrece transporte gratuito desde Toledo, con salida a las 20.00 horas desde el restaurante El Cardenal y llegada al enclave a las 20.45 horas.

La actividad completa está limitada a 150 personas por jornada, mientras que el acceso libre al concierto posterior estará disponible hasta completar un aforo de 350 asistentes.

La programación arranca el viernes, 22 de agosto con Los Silos; el sábado, 23 de agosto, The Limboos; el viernes, 29 de agosto Julián Maeso; y el sábado, 30 de agosto, Eva Ryjlen.

Según informa la Diputación, Los Silos es una banda emergente formada por músicos vinculados a proyectos como Los Blackbirds, Mawino o Amatria. Su sonido viaja a los años 60, con influencias gallegas, toledanas, colombianas y madrileñas. La inscripción se puede formalizar en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlQag75heXp_Gq7VRc...

En el caso de The Limboos, se trata de una aclamada formación gallega afincada en Madrid desde 2013, con un estilo que denominan Exotic Rhythm & Blues. Fusionan ritmos afroamericanos, caribeños y cine negro. Han girado por toda Europa y participado en festivales como Low Festival, Monkey Week o Eurosonic.

El enlace de inscripción es el siguiente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU4yKC14vAOtTA7nyk...

Mientras, Julián Maese es un multiinstrumentista toledano y referente del soul-rock nacional. Exmiembro de The Sunday Drivers, ha colaborado con artistas como M-Clan o Quique González. Su carrera en solitario incluye discos como Dreams Are Gone, One Way Ticket to Saturn o su reciente álbum Healing Gang (2025).

La inscripción se puede realizar en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc50x3scvkwUL-e1YC5...

Por último, Eva Ryjlen es vocalista e integrante del dúo Idealipsticks, combina rock, psicodelia y una poética muy personal. En su carrera solista destaca por su fuerza escénica y lirismo. Influencias de Lou Reed, Patti Smith o The Doors dan forma a su universo sonoro.

El enlace de inscripción es el siguiente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqYFgJ_BnLwxdgkkLV...

Las inscripciones para disfrutar de la experiencia completa (degustación y concierto) son gratuitas pero obligatorias y se realizan a través del sitio web de la Diputación de Toledo.