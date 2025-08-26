Mercedes Gómez responde al PP que "en ningún incendio de C-LM han faltado medios" y anuncia su comparecencia en Cortes

TOLEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha defendido este martes que "en ningún incendio de Castilla-La Mancha han faltado medios". "Se han apagado en tiempo y forma", por lo tanto, la consejera no cree que "haya absolutamente ninguna queja", como "no la hubo tampoco el año pasado ni los años anteriores".

De este modo, la consejera ha salido al paso de las declaraciones realizadas por la secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, quien este lunes aseguraba que ni el presidente regional, Emiliano García-Page, ni ningún de sus consejeros se ha presentado en las localidades que han sufrido un incendio.

"¿En los incendios forestales quién tienen que estar? ¿Un consejero? ¿O los técnicos de extinción y los bomberos y bomberas forestales? ¿Quiénes son los que apagan los incendios?", se ha preguntado la titular de Desarrollo Sostenible, preguntada por los medios durante la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno.

Según ha subrayado Gómez, el dispositivo que tiene establecido el Gobierno de Castilla-La Mancha es un dispositivo "con reconocimiento a nivel internacional" y de otros estamentos del resto de España. "No tiene absolutamente nada que envidiarle a nadie".

"Para mí, lo importante no es el debate político de los incendios, sino que los incendios sean apagados en tiempo y forma y que evitemos, por supuesto, los daños tanto personales como materiales en la medida de lo posible", ha destacado la consejera.

COMPARECENCIA EN LAS CORTES

Gómez ha aprovechado la rueda de prensa para adelantar que, como viene haciendo habitualmente todos los años, comparecerá a petición propia en las Cortes regionales --una vez finalice la campaña-- para dar cuenta a la ciudadanía de la campaña de prevención y extinción de incendios forestales de este año 2025 en Castilla-La Mancha.

Una comparecencia que será, según ha indicado, "a campaña finalizada" porque "todavía queda mucho verano, todavía queda mucho riesgo y es muy aventurado poder dar una cifra cierta".

De este modo, ha hecho referencia a la comparecencia que, según ha dicho, ha pedido el PP "como si fuese una cosa extraña o que fuese súper necesaria, porque hemos tenido una situación catastrófica", algo que ha negado la consejera. "No estamos en una situación de catástrofe".

DECLARACIÓN DE "ZONAS AFECTADAS POR EMERGENCIA"

Preguntada sobre qué incendios declarados en Castilla-La Mancha van a poder acogerse a la declaración de "zonas afectadas por emergencia de protección civil" que será aprobada este martes en el Consejo de Ministros, la consejera castellanomanchega ha comentado que el Gobierno de España no ha notificado a la región cuáles son los criterios que se van a seguir para la selección de esta declaración.

"Castilla-La Mancha siempre ha recibido ayudas cuando hemos tenido incendios de más de 500 hectáreas", un requisito que sólo cumplirían el incendio de Méntrida y el incendio en Navalmoralejo. No obstante, la consejera ha incidido en que "en estos momentos nosotros no hemos recibido todavía la notificación por parte del Gobierno de España de cuáles van a ser estos requisitos".