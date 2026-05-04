El mes de abril fue "extremadamente cálido" en Castilla-La Mancha, con una temperatura media de 15,5ºC, según la Aemet

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TOLEDO, 4 May. (EU9ORPA PRESS) -

El mes de abril de este año fue "extremadamente cálido" en Castilla-La Mancha, con una temperatura media de 15,5 ºC, 3,6 ºC por encima de lo normal y el segundo abril más alto de la serie desde 1961, solo detrás de 2023, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cuarto mes del año estuvo marcado en la Comunidad Autónoma por un predominio de situaciones estables y escaso paso de borrascas. Aunque se registraron algunos episodios de tiempo inestable, fueron breves, y durante buena parte del mes, especialmente en la segunda quincena, dominaron situaciones que favorecieron la llegada y persistencia de aire cálido. Esta combinación explica el carácter extremadamente cálido del mes.

La media de las temperaturas máximas fue de 23 ºC, lo que supone una anomalía de +4,7 ºC respecto al valor normal, siendo el segundo valor más alto de la serie desde 1961, solo por detrás de 2023. La media de las temperaturas mínimas fue de 8 ºC, con una anomalía de +2,5 ºC, también el segundo valor más alto de la serie.

El carácter fue extremadamente cálido en la mayor parte de la región, con valores récord en Cuenca y Guadalajara y entre los más altos de la serie en el resto de provincias. Las temperaturas máximas más altas del mes se registraron los días 18 y 21, con hasta 30,3 ºC en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y valores próximos en otros puntos de la región. Las temperaturas más bajas se registraron el día 3, con -2,8 ºC en Molina de Aragón y -2,7 ºC en Sigüenza (Guadalajara).

El carácter excepcionalmente cálido del mes se reflejó en la superación de efemérides de temperatura media mensual de abril en numerosas estaciones, incluidas algunas con series largas desde mediados del siglo XX, como Molina de Aragón (1951), Pantano de El Vado (1943) o Cuenca (1955).

También se registraron récords de temperaturas máximas y mínimas en estaciones de todas las provincias. La evolución diaria muestra varios episodios cálidos a comienzos de mes, seguidos de un breve descenso térmico el día 13. A partir de entonces se inició un episodio cálido persistente hasta final de mes, especialmente intenso entre los días 16 y 23.

PRECIPITACIÓN

Abril de 2026 tuvo en Castilla-La Mancha un carácter pluviométrico seco, con una precipitación media regional de 38,5 l/m2, lo que representa el 71% del valor normal (periodo 1991-2020). Por provincias, el mes fue normal en Toledo y Ciudad Real, seco en Albacete y Guadalajara, y muy seco en Cuenca.

Las mayores precipitaciones del mes se registraron en Campisábalos (Guadalajara), con 102,6 l/m2, y en Fuencaliente (Ciudad Real), con 94,4 l/m2. Por el contrario, en zonas de Toledo, Cuenca y Ciudad Real se acumularon menos de 15 l/m2. Las precipitaciones diarias más intensas se registraron el día 8, con hasta 49,8 l/m2 en Fuencaliente y 46,4 l/m2 en El Robledo.

También destacaron las del día 25, con 43,2 l/m2 en Campisábalos y 31,0 l/m2 en El Pedregal. Se registraron 3818 rayos en la región, concentrados principalmente en la segunda mitad del mes.

Las precipitaciones se concentraron en varios episodios a lo largo del mes, con mayor actividad en torno a los días 7-8, 24-25 y a finales de mes. Viento Se registraron varios episodios de viento fuerte durante el mes, con rachas de hasta 86 km/h el día 21 en Zaorejas (Guadalajara).