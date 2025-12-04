El mes de noviembre en C-LM tuvo un carácter término normal y la temperatura media fue de 9,1 grados

Archivo - CIELO NUBLADO, TORMENTAS, TEMPORAL, LLUVIAS - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mes de noviembre de 2025 ha tenido en Castilla-La Mancha un carácter térmico normal, con una temperatura media de 9,1 grados centígrados, valor que supera en 0,2 ºC a la media del período de referencia. La media de las temperaturas máximas ha sido de 14,2 grados, lo que supone una anomalía respecto al valor normal.

La media de las mínimas ha sido de 3,9 ºC, con una anomalía de +0,0 ºC, y también un carácter térmico normal, tal y como refleja el avance climatológico del mes de noviembre de la Delegación Territorial en Castilla-La Mancha de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En todas las provincias, el carácter de la temperatura media ha sido normal. Las temperaturas máximas del mes se registraron el día 12, superándose los 26 ºC en Tomelloso y Valdepeñas, y en la estación de Toledo. Por el contrario, las máximas del día 21 no superaron los 2 ºC en la estación de Beteta, y de Zaorejas.

Las temperaturas mínimas del mes se registraron el día 22, con -8,0 ºC en Mira, y -7,7 ºC en Nerpio. Destacan nuevas efemérides de temperatura máxima diaria en un mes de noviembre debido a los valores extraordinarios que se alcanzaron el día 12 en muchas estaciones de la región.

Así, en la de Toledo, por ejemplo, la máxima del día 12 fue de 26,2 ºC, valor que supera seis décimas a la anterior efeméride del 1 de noviembre de 1989. De la evolución de las temperaturas, destaca un episodio cálido del 12 al 14, y otro frío del 20 al 22.

PRECIPITACIÓN

El mes de noviembre de 2025 ha tenido en Castilla-La Mancha un carácter pluviométrico normal, con una precipitación acumulada media regional de 56,1 l/m2, lo que supone el 105 por ciento del valor normal.

En las provincias de Toledo y Ciudad Real el carácter pluviométrico ha sido húmedo, en la de Cuenca ha sido normal, en la de Guadalajara entre normal y húmedo, y en la de Albacete ha sido seco.

Las estaciones que más precipitación acumularon durante el mes fueron las de Fuencaliente, con 165,4 l/m2; Oropesa, con 127,6 l/m2 y Castillo Bayuela, con 112,2 l/m2. Por el contrario, algunas estaciones en las provincias de Albacete acumularon menos de 10 l/m2.

Las precipitaciones máximas diarias se registraron el 15 de noviembre en Fuencaliente, con 56,6 l/m2; Oropesa, con 31,4, y Castillo Bayuela con 29,8 l/m2. El número total de rayos registrados en la región fue de 1.012, casi todos registrados el día 5.

De la evolución de las precipitaciones diarias cabe destacar, principalmente, el episodio del 13 al 15, asociado a la borrasca nombrada como Claudia.

Durante el mes se registró viento fuerte en Castilla-La Mancha el día 5, del 12 al 15, ambos de sur-suroeste, y el día 24, de oeste-suroeste. La racha máxima fue de 94 km/h el día 5 en Ocaña, asociado a actividad tormentosa.