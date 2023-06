La Mesa por la Recuperación advierte de que el muro que separa Talavera "en dos mitades" ya ha comenzado a construirse

TOLEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa por la Recuperación de Talavera y su Comarca ha constatado que la creación del muro que separa Talavera "en dos mitades" ya ha comenzado a construirse. "Adif empezó a levantar, en los pasados días, un muro y vallado entre Talavera de la Reina y Calera y Chozas por un valor de 3 millones de euros".

La Mesa exigirá que --"con más de dos años de retraso"-- se explique claramente la intención del operador de ferrocarriles y pedirá no votar a los partidos que "no se comprometan con el soterramiento", según ha informado en nota de prensa.

La Mesa por Talavera considera que este es el comienzo de la división de la ciudad y "una negativa tácita" al soterramiento que, recuerda, figura como compromiso en un protocolo firmado en el año 2007 por la administración local, regional y nacional, "todos del Partido Socialista".

A fecha de hoy, y "con años de retraso", según la plataforma, el Ministerio, Renfe y Adif aún no han hecho público el trazado y las especificaciones para el tramo urbano de Talavera, mientras que la exalcaldesa de Toledo sabía ya perfectamente, durante la campaña electoral de las municipales, lo que va a decidirse en la capital de la región.

La Mesa denuncia que, "tras el varapalo que supone dejar a Talavera sin conexión directa con Madrid, alargando los tiempos y el precio del billete tras la decisión de pasar por Toledo", ahora es la capital regional la que se lleva el grueso de las inversiones.

"Se traducirá en dos estaciones de AVE, infraestructuras faraónicas e inversiones multimillonarias, mientras que ese dinero se ha hurtado a Talavera y se sospecha de la intención del Ministerio y Adif de dejarnos con un tren en superficie, dividiendo Talavera con un muro y remozando simplemente la estación antigua. Esto sería una traición a los talaveranos y un claro ejemplo de marginación desviando las inversiones que había para Talavera hacia Toledo".

Ante la "gravedad" de los hechos, la Mesa muestra su enfado al respecto y pedirá el cumplimiento del protocolo firmado. Para ello solicitará al alcalde que se informe de las intenciones de Adif y las trasmita, "sin paños calientes", a la ciudadanía.

"Si la alcaldesa Tolón lo sabía, ¿por qué no lo sabía Tita Élez? ¿O tal vez lo sabía y no lo dijo porque son terribles noticias para Talavera? ¿Se ha utilizado el soterramiento como arma electoral? No hay que olvidar que en ese compromiso es la Junta de Castilla-La Mancha la que financiaría las obras de soterramiento en Talavera, lo cual no es óbice para que cumplan el resto las administraciones".

La Mesa va a solicitar a todos los partidos que se comprometan firmemente con el soterramiento de las vías a su paso por Talavera, que no se desvíe ni un céntimo a Toledo y, en caso de que algún partido no aseguré que si gobierna se soterrará la vía a su paso por el casco urbano de Talavera, o se muestre "tibio o dubitativo" al respecto, se pedirá directamente a los ciudadanos que no voten a ese partido político.