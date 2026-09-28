Meta ingresará al Ayuntamiento de Talavera 1 millón de euros correspondientes al 49% del aprovechamiento urbanístico

El portavoz del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha explicado que la empresa Meta ingresará al Ayuntamiento de Talavera de la Reina 1.089.554 euros correspondientes al 49 por ciento del valor líquido del coeficiente de edificabilidad que corresponde al consistorio en concepto de aprovechamiento urbanístico.

En rueda de prensa, García-Barroso ha explicado que en Junta de Gobierno se ha aprobado la aceptación de la liquidación para la monetización parcial del aprovechamiento lucrativo relativo al PSI del Meta Data Center Campus.

El portavoz ha recordado que cuando se aprobó el PSI de Meta, uno de los requisitos que se estableció fue que el aprovechamiento urbanístico que corresponde al Ayuntamiento de Talavera sobre esas parcelas, dentro del ámbito del 10 por ciento, debía cederse a favor del Ayuntamiento, para lo que se exigió constituir una garantía.

Esta garantía consistía en monetizar el 49 por ciento del valor líquido del coeficiente de edificabilidad correspondiente al aprovechamiento urbanístico del Ayuntamiento de Talavera.

Según ha señalado, la finalidad de esta garantía era que, si de forma voluntaria no se hacía efectivo ese aprovechamiento urbanístico a favor del Ayuntamiento durante los primeros tres meses, la garantía constituida por la empresa Meta ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pudiera ser ejecutada.

Meta ha comunicado que quiere cumplir "cuanto antes, en tiempo y forma", por lo que ha optado por ingresar directamente al Ayuntamiento esos 1.089.554 euros y no esperar a que la Junta de Comunidades pudiera ejecutar la garantía.

García-Barroso ha señalado que esta decisión "honra a la empresa Meta por querer cumplir cuanto antes".

De esta forma, el ingreso corresponde al 49 por ciento de lo que se valora el aprovechamiento urbanístico, mientras que el 51 por ciento restante se materializará en terrenos edificables en la zona.

ORDENANZA DE PATINETES

En relación con la ordenanza municipal que regulará todo el ámbito de los patinetes eléctricos, García-Barroso ha avanzado que entrará en vigor previsiblemente a mediados del mes de octubre.

A partir de ese momento se podrá sancionar cualquier tipo de actuación que infrinja lo previsto como obligatorio dentro de los requisitos para poder circular con este tipo de vehículos.

Entre los requisitos se encuentra la regulación relativa al registro y la matrícula y la obligatoriedad de contar con un seguro, que son requisitos de carácter de circulación de la Dirección General de Tráfico y cuyo cumplimiento será vigilado por la Policía Local.

También será obligatorio circular con casco y se establece la prohibición de que pueda ir más de una persona en el patinete.

El portavoz del equipo de Gobierno ha señalado que se trata de las exigencias generales que se están introduciendo dentro de este tipo de ordenanzas.

Las sanciones serán inicialmente "conminatorias" y, si no se cumple o se vuelve a infringir nuevamente, se procederá a la retirada del vehículo.

Asimismo, ha indicado que la publicidad de la ordenanza la realizará la concejala de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, y ha destacado la importancia de que la ciudadanía empiece a tomar conciencia, sobre todo por la seguridad de las personas que utilizan los patinetes y de quienes circulan como viandantes por las aceras, además de reiterar la prohibición de circular por las aceras de este tipo de vehículos.

JUNTA DE GOBIERNO

En La Junta de Gobierno se ha abordado la adjudicación del suministro y entrega de bancos y jardineras de mobiliario urbano en Talavera de la Reina. García-Barroso ha explicado que se excluye a uno de los licitadores, que retira su oferta, y se propone la adjudicación a la empresa Bricantel España Sociedad Limitada.

El suministro contempla 30 jardineras tipo maceta modelo extra base, de 140 centímetros por 140 centímetros de altura, un útil de manipulación de jardinería, maceta equivalente y 30 pletinas antivuelco y de fijación al suelo de las jardineras.

También se ha aprobado la certificación número 3 de las obras de asfaltado de la Avenida Francisco Aguirre, por un importe de 111.468 euros con IVA, correspondiente al mes de agosto.

Se ha adjudicado el contrato de colaboración integral en la recaudación de los ingresos municipales, a la empresa CaixaBank Sociedad Anónima la gestión de los contratos que prestan servicio público para el cobro de los recibos no domiciliados, entre otros.

Además, se ha dado luz verde a una licencia de obras sobre proyecto básico para la construcción de un edificio de 52 viviendas, 52 garajes y 15 trasteros, zonas comunes y piscina en la parcela D4 del 5, situada en la Avenida de la Constitución, en el ámbito del sector PP9 Palomarejos.

La licencia se concede a TALREP SL, con un presupuesto de ejecución material de 2.906.306 euros.

Sobre la escuela infantil municipal, Jesús García-Barroso ha señalado que se abrirá en la primera quincena del mes de octubre. Ha recordado que una de las empresas impugnó el procedimiento mediante un recurso especial en materia de contratación, previsto por la Ley de Contratos del Sector Público para este tipo de contratos cuando se cumplen los requisitos establecidos legalmente.

Ahora el Ayuntamiento tendrá que contestar realizando las alegaciones oportunas al escrito de impugnación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que será el órgano encargado de resolver el recurso.

García-Barroso ha recordado que una situación similar se produjo con el contrato de limpieza, que permaneció paralizado durante prácticamente unos meses. Por eso, el Ayuntamiento está buscando fórmulas para facilitar que pueda abrir en octubre, de tal manera que en esta primera fase el Ayuntamiento "tendrá que servirse de personal accidental o temporal para iniciar la actividad propiamente dicha", ya que hasta que no se resuelva el recurso por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la empresa adjudicataria no puede empezar a ejecutar el contrato.

Desde el Ayuntamiento se está calculando la financiación "y la contratación será urgente".