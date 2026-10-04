El Meteocam se mantiene activado en toda Castilla-La Mancha durante la jornada de este domingo

Castilla-La Mancha mantiene activado el Meteocam en toda la región durante la jornada de este domingo - JCCM

TOLEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), mantiene activada la emergencia durante toda la jornada de este domingo.

A través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se ha informado de que, aunque los avisos son de nivel amarillo para este domingo, al tratarse de fenómenos tormentosos, que pueden ser intensos localmente, es fundamental que la población extreme la precaución y siga todas las recomendaciones de autoprotección, en base a los consejos emitidos diariamente por el Servicio de Emergencias 112, ha informado la Junta en nota de prensa.

Igualmente, la Dirección del plan ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos sobre los avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas para las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esta situación se mantendrá hasta bien entrada la noche y podrían esperarse copiosas lluvias y tormentas acompañadas de granizo.

Por este motivo y ante las circunstancias indicadas anteriormente, desde la activación del Meteocam se han enviado un total de dos mensajes mediante el sistema Es-Alert, de la Red de Alerta Nacional (RAN), ante el incremento del número de incidentes registrados en el Servicio de Emergencias 112. El primero se envió el jueves, 1 de octubre, a la zona de La Almarcha y Castillo de Garcimuñoz (Cuenca) y el segundo el viernes, 2 de octubre, a varios municipios de la Mancha Albaceteña.

En el texto del aviso se recomendaba a los vecinos que, si estaban en zona inundable, y entraba el agua, buscasen zonas altas o subieran a un piso superior, así como no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico, entre otros consejos de autoprotección, que se vienen difundiendo desde la activación del plan a ayuntamientos y a la ciudadanía en general, a través del Servicio de Emergencias 112.

INTERVENCIÓN DE RECURSOS EN LAS LOCALIDADES AFECTADAS

En otro orden de cosas, el Servicio de Emergencias del 112 continúa gestionando el gran número de incidentes que se están registrando en la región. Aunque muchas localidades se están viendo afectadas por estas precipitaciones torrenciales, la situación es especialmente complicada en Madrigueras, localidad de la Mancha Albaceteña que sufrió una repentina riada, ocasionando la muerte de una mujer de avanzada edad que se encontraba en el interior de su domicilio, además de cuantiosos desperfectos y daños en viviendas, edificios públicos e infraestructuras.

Illescas, Manzanares, Alcázar de San Juan y Quintanar de la Orden también se han visto afectadas de manera considerable.

SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN Y COORDINACIÓN DE RECURSOS

Desde la activación del Meteocam, el pasado jueves 1 de octubre, hasta las 08.00 horas de este domingo se han registrado un total de 380 incidencias. De esas incidencias, 197 han tenido lugar en Albacete, la provincia más castigada con diferencia. Toledo es la segunda provincia más afectada, con 73 incidentes recogidos. Cuenca ha recibido 48 avisos, Ciudad Real un total de 35 y Guadalajara es la provincia con un menor número de incidentes, con 27 registradas.

La Dirección del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) se activaba el pasado 1 de octubre a las 13.00 horas, en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara, y se ampliaba el 2 de octubre al conjunto de la región, también a las 13.00 horas; en ambos casos ante los avisos de Aemet.

A las 22.15 horas del viernes, y ante la situación acaecida en la localidad de Madrigueras (Albacete), se activaba el Meteocam en esta provincia en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, para la activación de los recursos adscritos al plan que fueran necesarios en los trabajos de recuperación.

Desde la activación del plan, el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, ha venido informando a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que pudieran establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimasen oportunas.

La evolución de las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias, así como las posibles actualizaciones en las previsiones emitidas por parte de Aemet, serán valoradas por la dirección del Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

La activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 112 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas lluvias y tormentas.

AVISOS DE AEMET

Este domingo siguen activos avisos por lluvia con precipitación acumulada en una hora de más 15 milímetros, y en la comarca de la Serranía de Guadalajara se podrían superar los 40 milímetros en doce horas. También se han emitido avisos por tormentas con posibilidad de granizo para las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, situación que se mantendrá durante todo el día.

Para mañana, 5 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos amarillos para las provincias de Albacete, Cuenca y Toledo. Aunque previsiblemente estos avisos pueden actualizarse a lo largo del día.

CONSEJOS A LA CIUDADANÍA ANTE EL TEMPORAL Y FUERTES LLUVIAS

Consulte la información oficial sobre el estado del tráfico y las carreteras para comprobar si su itinerario se encuentra afectado por alguna incidencia y circule por vías principales.

No estacione a la orilla de los ríos o en cauces de barrancos, ramblas, torrentes y sus puentes, ni cerca de ellos, ni en zonas inundables.

En caso de que el aguacero le sorprenda conduciendo en la carretera, no atraviese con su vehículo los tramos que estén inundados. La fuerza del agua puede arrastrarle al hacer flotar el turismo.

También es importante localizar los puntos más altos de la zona donde se encuentre, ya que puede necesitar dirigirse a ellos en caso de posible inundación.

Ante esta situación, si le sorprende una lluvia muy intensa en la carretera reduzca la velocidad, adaptándose a la visibilidad existente; evite pasar por tramos inundados, cauces o ramblas y, se va a pie en el campo, busque lugares elevados ante la posibilidad de una inundación.

Con respecto a las lluvias copiosas, retire de su vivienda los elementos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua. Si se inunda parte de su casa, abandone sótanos y plantas bajas y desconecte la energía eléctrica.

En el exterior, durante una fuerte lluvia o tormenta evite estacionar su vehículo o vadear con él arroyos o cauces, para evitar ser arrastrado por una súbita crecida de agua. En este sentido, aléjese de vaguadas, ríos o torrentes para evitar ser sorprendidos por una riada.

Finalmente se debe evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 112, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.