Este miércoles se abre el plazo para alegar a la orden que regula centros de estética y clínicas dentales

TOLEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

A partir de este miércoles, y durante un plazo de 20 días, se podrán presentar alegaciones a los proyectos de orden de requisitos técnicosanitarios de los centros y servicios de medicina estética y de las clínicas dentales y los centros móviles y servicios de odontología/estomatología en los que trabaja la Consejería de Sanidad.

Así consta en sendas resoluciones que publica en su edición de este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y recoge Europa Press, en las que se indica que estos proyectos de órdenes estarán a disposición de las personas interesadas en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluido en la dirección de la sede electrónica https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios, para que puedan presentar las alegaciones u observaciones que estimen oportunas.

Quien desee formularlas deberá dirigirlas a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad, situada en la Avenida de Francia 4, 45071-Toledo. 2.

Las alegaciones se podrán presentar en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como a través de la dirección de correo electrónico sgsanidad@jccm.es