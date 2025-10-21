Desde este miércoles podrán pedirse ayudas para realizar proyectos de formación profesional y empleo en empresas de C-LM

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Formación Profesional en el Ámbito Laboral de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha publicado una resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para realizar proyectos de formación profesional y empleo en el seno de la empresa, en sus líneas 4 (Nuevo Crea) y 6 (Oficios) para este año 2025.

Según publica este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, las solicitudes podrán presentarse desde este miércoles, 22 de octubre, y durante un plazo de un mes.

Los créditos destinados a la presente convocatoria ascienden a un total de 6.549.440,80 euros del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, distribuidos en los siguientes ejercicios y aplicaciones presupuestarias dotadas con fondos finalistas procedentes de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y de la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para Personas Trabajadoras.

Las solicitudes de la subvención por contratación y tutorización se podrán presentar desde la fecha de inicio del proyecto hasta un máximo de dos meses desde el alta en la Seguridad Social del último alumno trabajador.