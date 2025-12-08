Este miércoles se presenta en Toledo la asociación Derecho a Morir Dignamente de C-LM

Archivo - Un hombre con un cartel en el que se lee: `Poder elegir el morir sin sufrir durante una concentración de Derecho a Morir Dignamente en la Puerta del Sol, en Madrid (España), a 18 de marzo de 2021. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

TOLEDO 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Toledo va a acoger este miércoles, 10 de diciembre, la presentación de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Castilla-La Mancha, tras su constitución como asociación de ámbito autonómico el pasado 8 de noviembre.

La cita será a partir de las 10.30 horas, en la Real Fundación de Toledo, donde la presidenta de DMD Castilla-La Mancha, Blanca Calvo, acompañada de María Castillo y Manuel Diéguez, representantes de la entidad autonómica, aportará información sobre testamento vital y la aplicación de la Ley de la Eutanasia (LORE) en Castilla-La Mancha.

Junto a ellos, según informa la asociación, estarán presentes Loren Arseguet, presidenta, y Fernando Marín, vicepresidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente.

En el testamento vital o documento de instrucciones previas una persona mayor de edad, capaz y libre, puede manifestar de forma anticipada su voluntad, con objeto de que esta se cumpla en caso de que en el futuro no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo.

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), vigente desde 2021 en España, reconoce la eutanasia como un derecho para las personas que padecen un sufrimiento insoportable provocado por una enfermedad en fase terminal o una dolencia irreversible con limitaciones en su autonomía física.

La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD), entidad sin ánimo de lucro fundada en 1984, tiene una presencia activa en la mayoría de las provincias a través de asociaciones autonómicas y grupos de activistas. Mediante actividades gratuitas asesora y sensibiliza a la ciudadanía sobre sus derechos sanitarios al final de la vida.