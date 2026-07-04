'El Millón' de Euromillones deja un boleto acertante dotado con un millón de euros en Albacete

Archivo - Administración de Loterías y Apuestas del Estado. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

'El Millón' de Euromillones, dotado con un millón de euros, ha recaído en un boleto validado en Albacete, concretamente en la Administración número 20, ubicada en el Centro Comercial Imaginalia, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

En España no ha habido ningún acertante de primera categoría (5+2), ni de segunda (5+1) del sorteo de Euromillones de este viernes. Sin embargo, ha habido uno de tercera, validado en el despacho receptor 5.065 de Almería, situado en Avenida Federico García Lorca, 170.

Asimismo, ha habido otro de la misma categoría en Santander un premio de tercera categoría (5 números + 0 estrellas), que asciende a 18.197 euros.

Concretamente, este boleto premiado --uno de los nueve que ha habido de esta categoría-- ha sido validado en el establecimiento receptor 69.055, ubicado en la Calle Carlos Haya, número 15, de este municipio cántabro.

Los números premiados en el sorteo han sido el 2, 12, 17, 25 y 39 y las estrellas 1 y 2.