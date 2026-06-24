El Ministerio de Cultura ofrece apoyo técnico al Ayuntamiento de Talavera para analizar el estado de las murallas

José Julián Gregorio en la Muralla de la calle Carnicerías. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha avanzado que el Ministerio de Cultura le ha trasladado su disposición para colaborar en el análisis de la situación de las murallas de la ciudad tras la carta que le remitió el propio alcalde donde le daba a conocer el estado de conservación de las mismas.

En la misiva remitida al alcalde, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes se agradece la información facilitada sobre "un bien tan relevante para nuestro patrimonio cultural como son las murallas de Talavera, y que es prueba de la preocupación y el compromiso que compartimos por el cuidado de nuestra arquitectura histórica".

El alcalde ha explicado que los servicios técnicos municipales constataron "graves patologías estructurales" en el tramo medieval situado junto al callejón de la Barbacana, entre las viviendas de la Corredera del Cristo y Gaspar Duque de Guzmán, especialmente por un desprendimiento parcial de piedra en la parte superior de la almena de la Torre 19, así como la aparición de una grieta vertical de gran profundidad y varios metros de longitud en la Torre 21

El Ministerio, según ha informado el Ayuntamiento nota de prensa, se refiere expresamente a la "importancia histórica y monumental del inmueble, que requiere la máxima implicación de las distintas administraciones".

Así, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes "se pone a disposición del Ayuntamiento para analizar a la mayor brevedad, junto con los técnicos municipales y, en su caso, con los de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, la situación de las zonas afectadas por recientes desprendimientos y que presentan una situación más delicada para la seguridad de la ciudadanía y del propio monumento".

Por otra parte, los técnicos del Ministerio han mostrado su disponibilidad para prestar asesoramiento técnico orientado a definir criterios básicos de consolidación e intervención, así como posibles propuestas de actuación inmediata.

En relación con la financiación de futuras actuaciones, la Dirección General indica que, al igual que en ocasiones anteriores en el mismo monumento, las intervenciones podrían plantearse con cargo a las transferencias del 2% o del 2,5% Cultural.

REUNIÓN, EL MARTES 30

José Julián Gregorio ha avanzando que el próximo martes 30 de junio mantendrá una reunión de trabajo con la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, María Ángeles Albert de León, para avanzar en esta colaboración.

El alcalde ha recordado que las murallas están declaradas como Bien de Interés Cultural y coincide con el Ministerio en que "dado su valor patrimonial incalculable" es tarea de todas las administraciones unirse para salvaguardar y proteger una joya arquitectónica "que es de todos los talaveranos".