El Ministerio de Transportes licita por 5,89 millones las obras para el tercer carril entre la TO-23 y la A-42 en Toledo

Mapa de las obras para mejorar el enlace de la A-42 con la TO-23. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

TOLEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 5,89 millones de euros (IVA incluido) un contrato de obras para la reordenación y mejora del enlace entre la autovía A-42, en su kilómetro 73, con la carretera TO-23 en la provincia de Toledo. Próximamente se publicará el anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objeto principal de la actuación es la ampliación de la capacidad y reordenación de accesos en el tramo citado con la consiguiente mejora del nivel de servicio, según ha informado el Ministerio en nota de prensa.

Esta actuación incluye la remodelación del enlace existente entre la A-42 y la TO-23, pasando de uno a dos carriles, y se construirán terceros carriles en ambas márgenes de la TO-23 entre el kilómetro 0 y el 2,100. Este tramo pasará de tener dos calzadas separadas con tres carriles cada una.

Asimismo, se reordenarán los accesos a la TO-23 en el enlace con la calle Río Arlés mediante la eliminación de la conexión actual de la calle Río Jarama, intercalando una glorieta que distribuirá los tráficos hacia el resto del polígono industrial y mediante una nueva conexión hacia la TO-23, que se convertirá en el tercer carril en sentido Toledo.

En sentido contrario se duplicará el ramal de acceso a la glorieta superior del enlace entre la TO-23 y la calle Río Arlés, que conecta con la zona urbana y comercial del polígono de Santa María de Benquerencia, dotando al carril derecho de este ramal de conexión directa con dicha calle, sin tener que pasar por la citada glorieta superior.

También se acometerá una obra de drenaje transversal, pendiente en la zona, cuya necesidad se ha puesto de manifiesto en las lluvias intensas acaecidas en los últimos años.

Las obras se completan con la iluminación del enlace con la A-42 y del tramo de TO-23 afectado, así como con la reposición de la señalización horizontal, vertical, balizamiento y defensas, además de las soluciones al tráfico durante las obras y de la gestión medioambiental de los residuos resultantes.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 213,25 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Toledo y que genera un "impulso significativo" para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente

El Ministerio trabaja para mejorar las carreteras de la región y, en este sentido, sigue avanzando con la licitación por 17,8 millones de euros (IVA incluido) de un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Toledo o con la licitación por 27 millones de euros autorizada por el Gobierno en Consejo de Ministros para la conservación de 138 kilómetros en Toledo.

También se han realizado obras de acondicionamiento e integración urbana de la carretera TO-23 en el polígono industrial de Santa María de Benquerencia financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).