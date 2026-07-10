La ministra de Educación traslada su solidaridad y pésame por el incendio en Almería: "Hoy es un día triste"

La ministra de Educación, Cultura y Deportes, Milagros Tolón, en un acto en Toledo junto al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, en la Facultad de Ciencias del Deporte. - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Cultura y Deportes, Milagros Tolón, ha trasladado su mensaje de solidaridad por los fallecidos en el incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos. "Hoy es un día triste", ha afirmado.

Tolón ha dado el pésame a los familiares de los fallecidos por el incendio en la localidad almeriense, señalando que en momentos como este es "importante" mostrar el apoyo de las instituciones.

Estas palabras las ha trasladado la ministra en un acto en Toledo junto al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, en la Facultad de Ciencias del Deporte.