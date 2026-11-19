La ministra de Vivienda y candidata del PSOE al Congreso por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, en Campo de Criptana. - PSOE

CIUDAD REAL 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha salido este jueves en defensa de su compañera de Gobierno y ministra de Educación, Milagros Tolón, por la polémica suscitada en torno al alquiler de una vivienda de protección oficial (VPO) de su propiedad en Toledo, asegurando que "ha dado todas las explicaciones" y que los ingresos obtenidos por ese arrendamiento han sido declarados.

A preguntas de los periodistas durante un acto de campaña electoral del PSOE celebrado en Campo de Criptana (Ciudad Real), Rodríguez ha respaldado las explicaciones ofrecidas por Tolón, aunque no ha entrado a valorar si se ha producido alguna irregularidad en el alquiler del inmueble.

Además, ha acusado al Partido Popular de tratar de desviar el debate sobre la vivienda con esta polémica para evitar explicar sus propuestas en esta materia y su posición ante la especulación inmobiliaria.

"Yo creo que la ministra Milagros Tolón ha dado todas las explicaciones, está dando todas las explicaciones. Claramente ella ha declarado durante todo este tiempo ese alquiler y por tanto creo que no puedo añadir nada más a su palabra y a lo que ella ha explicado", ha manifestado.

Rodríguez ha aprovechado su respuesta para cargar contra las políticas de vivienda del Partido Popular, al que ha acusado de seguir apostando por recetas de los años noventa, basadas en la liberalización del suelo y el libre mercado.

Frente a ello, ha defendido el modelo socialista, basado en considerar que "la vivienda es un derecho y no una mercancía", y ha criticado a quienes siguen defendiendo propuestas que, a su juicio, conducen al "pelotazo" inmobiliario y a "viviendas inalcanzables".

"Ese es el debate y algunos quieren polemizar para no hablarnos de esto y no explicarnos por qué no reconocen el derecho a la vivienda y la lucha contra la especulación", ha reprochado en referencia a la controversia sobre Tolón.

El respaldo de Rodríguez se suma al expresado este miércoles por la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien también defendió a Tolón a preguntas de los periodistas durante un acto electoral del PSOE celebrado en Miguelturra (Ciudad Real).