El ministro de Justicia, Félix Bolaños, coloca este miércoles la primera piedra de la nueva sede judicial en Illescas

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. - Carlos Luján - Europa Press

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acudirá este miércoles, 1 de julio, al municipio de Illescas para colocar la primera piedra de la nueva sede judicial de la localidad toledana.

La construcción de la nueva sede, ubicada entre las calles Hierro y Titanio, contará con un presupuesto de 22,5 millones de euros, y fue aprobada en junio de 2025. El plazo de construcción está previsto en 46 meses.

La colocación de la primera piedra está prevista a las 11.00 horas.