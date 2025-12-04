Mira acoge unas jornadas informativas sobre la reconstrucción después de la Dana

Archivo - Localidad de Mira afectada por la DANA. - PIEDAD.LOPEZ/JCCM - Archivo

CUENCA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha celebrado este jueves en Mira (Cuenca) la jornada 'Agendas de Reconstrucción en Castilla-La Mancha', una cita clave para abordar las estrategias de recuperación de los municipios de esta comunidad autónoma afectados por la Dana.

La jornada celebrada en la localidad conquense por ser uno de los municipios que, junto con Letur (Albacete), fueron especialmente afectados por la Dana en Castilla-La Mancha, ha contado con la presencia de representantes institucionales, responsables municipales y profesionales del urbanismo y la planificación territorial.

La alcaldesa del municipio, María Miriam Lava, ha estado acompañada por la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, María Teresa Verdú; el viceconsejero de Planificación Territorial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Antonio Carrillo; la jefa de la Oficina de ONU-Habitat en España, Ana Beatriz Jordao; la directora de Relaciones Institucionales del Comisionado Especial para la Dana, Bárbara López Ramón; y la decana del Colegio Oficial de Colegio de Arquitectos, Elena Guijarro Pérez, junto con Ángel Aulló, presidente de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas.

Según informa el ministerio, todos han coincidido en la necesidad de abordar la reconstrucción desde una perspectiva transversal, considerando la vulnerabilidad del territorio frente al cambio climático.

La sesión ha estado especialmente dirigida a los técnicos municipales de las localidades de Mira y Letur afectadas por la Dana en octubre de 2024.

El objetivo principal ha sido difundir las actuaciones impulsadas por distintos ministerios del Gobierno de España en el marco de la agenda urbana española, destacando la importancia de la coordinación interadministrativa y la planificación estratégica.

La agenda urbana española ha sido el eje vertebrador de la jornada, destacando su utilidad para coordinar políticas públicas, canalizar fondos europeos y promover soluciones resilientes, sostenibles e integradas. Se han abordado temas como la adaptación al cambio climático, la innovación territorial y la rehabilitación edificatoria.

En este contexto, Verdú ha destacado la ayuda de 10 millones de euros destinada a apoyar a los municipios en la elaboración de sus Agendas Urbanas, que en una primera fase se presentan como Agendas de Reconstrucción.

Estas permitirán planificar con mayor eficacia la toma de decisiones y la ejecución de las ayudas, garantizando que los proyectos contribuyan a evitar que se repitan los daños sufridos.