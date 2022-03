Miranda dice que la "buena" coyuntura del sector del vino tras pandemia "posiciona mejor" para afrontar situación actual

TOLEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha aseverado este miércoles que la "buena coyuntura" en la que estaba empezando a entrar el sector del vino tras la pandemia "posiciona mejor para afrontar una situación como la que puede venir en este momento, cuya evolución no sabemos", en referencia a la consecuencias de la guerra tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Miranda se ha pronunciado así a preguntas de los medios en Toledo antes de la apertura de la jornada 'El vino español en el escenario post-COVID: la internacionalización como motor de la recuperación', organizada por la Federación Española del Vino (FEV) con motivo de la celebración de su asamblea general de socios.

Según ha dicho, tras 16 días de invasión "esto ha evolucionado por días" y si la asamblea se hubiera celebrado sin la guerra "estaríamos hablando de buenas perspectivas" porque el "sector del vino se estaba recuperando tras el coronavirus", los precios en blancos y tintos "se estaban recuperando" y a nivel internacional, tras la flexibilización de las restricciones por la pandemia el panorama era "ciertamente optimista".

Pero sobre ese panorama planea un "nubarrón" que es la guerra, que no solo afecta a la exportación del vino a Rusia y Ucraina, "que es pequeña", sino que el problema es que este es un mundo "de vasos comunicantes" donde no solo importa lo que exportamos nosotros sino también lo de los demás. De ahí, que la preocupación, ha dicho, es que eso "no se resienta en el consumo".

Ya dentro de su intervención en el acto, ha incidido en que aunque el conflicto "nos ha cambiado un poco la percepción de todo" la exposición del sector del vino "no es excesiva" e incluso la de España en general tampoco lo es desde el punto de vista del consumo de energía o financiero de las empresas, aunque ha incidido en que hay cosas que, aunque sea indirectamente, nos afectan y "tocan al bolsillo".

En cualquier caso, ha reseñado que los suministros "están garantizados" porque España es un país que tiene capacidad de abastecerse, sobre todo por la Unión Europea, aunque "otra cosa es que va a ser más difícil y más caro", por lo que los suministros "van a ser más complicados".

A su juicio, aunque en "este contexto sombrío" de la guerra, y dentro de la preocupación, hay que tener "la cabeza fría a la hora de analizar las situaciones" y pensar entre todos que hay que seguir trabajando conjuntamente para encontrar soluciones en estos "tiempos complicados" en los que "entre todos nos tenemos que echar una mano y ayudar".

Respecto al sector concreto del vino, el secretario general de Agricultura y Alimentación ha abogado por "estar vigilantes" y redirigir la posición de zonas cerradas hacia otros mercados, pues "tenemos calidad y producto" y enlazando con el tema de la jornada de la FEV, ha asegurado que desde el Ministerio se incidirá en la internacionalización del sector del vino, que siempre está "muy enfocado al exterior".

PROMOCIÓN

Fernando Miranda se ha referido en este punto a la política de promoción que realiza el Ministerio en el ámbito de la agroalimentación, donde el vino tiene "un papel protagonista", para avanzar que la campaña 'El país más rico del mundo', protagonizada por el chef José Andrés, se extenderá a EEUU, a fin de "promocionar nuestra diversidad, nuestra calidad y nuestra identidad".

También ha citado la presencia en ferias como la Barcelona Wine Week y la Feria Nacional del Vino (Fenavin) en Ciudad Real y, en colaboración con el ICEX, la campaña de comunicación Spain Food Nation, para posicionar la producción agroalimentaria en mercados prioritarios como Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, China, Japón, Méjico y EEUU, así como el programa específico de apoyo al vino del Gobierno, con vigencia hasta 2027.

El secretario general de Agricultura y Alimentación ha mencionado la preocupación existente por la revisión de la política de promoción de la Unión Europea, para reseñar que España "está apoyando firmemente" que esa política se mantenga sobre las bases sobre las que fue creada, de tal manera que "ningún producto" --en referencia al vino-- "debe quedar excluido". Una línea de defensa para la que España, ha dicho, está "recabando alianzas con otros países".

Finalmente, ha destacado que la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) celebrará el próximo año, "probablemente en el primer semestre" su Congreso en Jerez de la Frontera, lo que supondrá "una muy buena oportunidad para enseñar y ser anfitriones del vino del mundo".

Un evento, que contará con la presencia de 48 países socios invitados y 600 participantes, en el que la Federación Española del Vino "tiene un papel muy relevante", y ante el que hay que "ser capaces de contar al mundo la bondad y lo interesante del sector". Un evento que, "va a exigir que entre todos nos coordinemos muy bien" para "dar lo mejor de nosotros con la presencia del sector del vino del mundo".