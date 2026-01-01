Un misterioso latido se cuela en la retransmisión de las campanadas de la televisión de C-LM y siembra la duda en redes

1039687.1.260.149.20260101220628 Las campanadas de CMMedia, desde Huélamo - CMMEDIA

TOLEDO 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Televisión de Castilla-La Mancha del Ente Público CMMedia dio paso al año 2026 con una gala especial retransmitida desde la localidad conquense de Huélamo, ganadora de la última edición del 'El Pueblo Más Bonito' de la Comunidad Autónoma.

En una intensa programación que acompañó a gran parte de la audiencia castellanomanchega en su tránsito hacia el Año Nuevo, el municipio de 70 habitantes brilló con luz propia en una cita en la que, poco antes de la medianoche, fue conducida por los presentadores de la casa Mariló Leal, Carlos Macías y Lucía Escribano.

Este pequeño pueblo de la Serranía de Cuenca dio el testigo de la programación, una vez más, a Raquel Martín y Vicente Serrano que fueron los maestros de ceremonias en el cambio de calendario. Así, la gala 'Nos Gusta 2026' sirvió para abrochar el 2025 y abrir el 2026 con actuaciones históricas de la casa en su cuarto de siglo de vida y mucho humor.

Durante la retransmisión de las campanadas, y mientras Mariló Leal mandaba un especial saludo a todo el sector primario que trabaja en el campo de Castilla-La Mancha, el sonido de un latido de corazón se coló en la retransmisión.

"¿Eso es un corazón?", se preguntaban los presentadores. "Será el latido de Huélamo", sugerían a continuación, con un silencio que preludiaba de nuevo varios latidos más.

Este sonido, lejos de pasar desapercibido, hizo que varios telespectadores se fueran a las redes sociales para preguntarse el origen de los misteriosos latidos.

"Me pasan este vídeo de lo que ha ocurrido esta noche en las campanadas de @CMM_es . Se les ha colado un sonido durante la retransmisión. ¡¡¡La cara de los presentadores, por favor!!!", decía @RipioF, uno de los primeros usuarios de X que se percató del sonido.