Molina deslegitima la reunión de críticos de Podemos en Toledo

Actualizado 10/07/2018 15:56:06 CET

TOLEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha afirmado, tras la reunión que mantuvieron críticos de Podemos en Toledo este sábado, que cuando las opiniones "no están fundamentadas son una forma de hacer ruido".

Así ha reaccionado, a preguntas de los medios, al encuentro en Toledo de varias corrientes críticas de la formación morada, impulsado por Imagina Podemos, formación liderada por Fernando Barredo, líder que confrontó con García Molina en las primarias de Podemos en Castilla-La Mancha.

En este encuentro, estas corrientes críticas se comprometieron a construir una "alternativa interna" a la gestión actual del partido y a llevar "los casos de abusos de poder" dentro de la formación a los tribunales.

García Molina ha señalado que en Podemos siempre han hecho gala "de hacer crítica", pero "la crítica se ejerce con fundamento, no con eslogan". "Respeto casi todas las opiniones cuando están fundamentadas, cuando no lo están son una forma de hacer ruido, no me merecen tanto respeto", ha afirmado.

Asimismo, tras restar importancia a la cita, ha considerado que este debate no es cierto. "No creo que se pusieran los justos medios, no creo que deba estar en los medios, las decisiones se defienden en los órganos de partido y no en la prensa", ha concluido.