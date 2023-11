Monforte (UGT C-LM) confía en lograr un acuerdo antes de la huelga de la logística de Guadalajara convocada desde día 10

TOLEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de UGT en Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, ha confiado en que se llegue a un acuerdo entre patronal y sindicatos antes de que se produzca la huelga en el sector de la logística de Guadalajara, que está convocada a partir del próximo día 10 de noviembre.

A preguntas de los medios este lunes en una rueda de prensa, Monforte ha calificado el momento "de complejo" en el sector de la logística, aunque ha afirmado que los convenios "están desfasados" en materia salarial, condiciones laborales o mejoras sociales. "Una petición de justicia que viene haciendo UGT es que se distribuya de forma equitativa el salario en esas pagas extras", ha señalado.

"Parece que pedimos una cuarta paga extra más, y eso no es nada más que parte del propio salario de los trabajadores de ese sector y por lo tanto, cuando las negociaciones se rompen, cuando las patronales no quieren sentarse a negociar o ponen líneas rojas, no queda más remedio que acudir al mecanismo de huelga", ha argumentado.