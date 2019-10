Mora (PSOE), partidario de modificar el Reglamento de las Cortes para que los debates solo contengan temas de C-LM

Publicado 14/10/2019 13:02:19 CET

TOLEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, se ha mostrado este lunes partidario de modificar el Reglamento de las Cortes para que los debates generales solo puedan ser referentes a temas de la región "salvo cosas excepcionales que afecten a Castilla-La Mancha a nivel nacional, porque plantear cuestiones --solo-- nacionales no es razonable".

Así ha respondido a preguntas de los medios en una rueda de prensa después de que el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, haya señalado que su partido va a proponer debatir en el Parlamento regional, en las cinco diputaciones provinciales y en la mayor parte de los ayuntamientos de la región sobre el pacto del PSOE con Bildu en Navarra.

"A los castellanomanchegos les preocupan los problemas de Castilla-La Mancha", ha dicho Mora al tiempo que se preguntaba "qué pinta" hablar de Bildu en las Cortes de Castilla-La Mancha, cuando además "está clara la posición del PSOE sobre ese tema".

Sin embargo, sobre este asunto sí que ha añadido que si el PP pretende "poner en entredicho la vocación constitucionalista del PSOE, se equivoca de cabo a rabo". "Apostamos con todas nuestras fuerzas por la unidad de España y por la Constitución", ha agregado.

Por último, ha pedido a los 'populares' que no entren en "desvaríos" solo porque "hay campaña electoral". Las Cortes "no están hechas para dar mítines" y esos debates nacionales, ha concluido Fernando Mora, "no conciernen a Castilla-La Mancha, el Parlamento debe ocuparse de los problemas de la región".

CUESTIONES "ABSURDAS"

Para el diputado socialista el Partido Popular solo plantea "cuestiones absurdas" porque en la pasada legislatura "en cada pleno había un debate sobre sanidad" y, en esta, quieren que haya en cada pleno "un debate sobre empleo". "No nos preocupa porque no vamos mal en materia de empleo", ha finalizado no sin antes agregar que al PSOE tampoco le preocupan "un debate sobre autónomos, ni sobre impuestos".