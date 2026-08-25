Motilla del Palancar cede una parcela a la Diputación para la construcción de una subestación eléctrica

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, en una visita de Motilla del Palancar. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Motilla del Palancar ha aprobado en pleno la cesión a la Diputación de Cuenca de una parcela de 9.116 metros cuadrados destinada a la construcción de la nueva subestación eléctrica de la comarca.

Los terrenos están ubicados en el polígono 508, parcela 1.011, en el paraje de Gadea, y su cesión ha sido posible tras llevar a cabo la segregación de una parcela matriz de mayor superficie, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha señalado que la institución provincial comenzará ahora los trámites necesarios para licitar la construcción de esta subestación eléctrica, que contará con una potencia de 40 MW y supondrá una inversión superior a los 5 millones de euros.

El dirigente provincial ha destacado la importancia de esta infraestructura para dotar al municipio de suficiente potencia eléctrica y garantizar el desarrollo industrial de Motilla del Palancar y del conjunto de la Manchuela conquense.

Martínez Chana ha defendido el Plan de Industrialización puesto en marcha por la Diputación de Cuenca, que en la Manchuela conquense se sustenta sobre dos pilares fundamentales.

Por un lado, el incremento de la potencia eléctrica disponible mediante la construcción de esta nueva subestación y, por otro, la ampliación del suelo industrial en un millón de metros cuadrados a través de un Plan de Singular Interés que actualmente se encuentra en la Consejería de Fomento para su declaración de Interés Regional.

El presidente ha asegurado que ambas actuaciones supondrán un importante espaldarazo para el tejido empresarial de Motilla del Palancar, municipio que ha definido como uno de los principales polos de desarrollo económico e industrial de la provincia.

El presidente de la Diputación de Cuenca también ha puesto en valor el esfuerzo inversor que está realizando la institución provincial para hacer realidad las nuevas infraestructuras eléctricas.

En este sentido, ha recordado que las subestaciones de Motilla del Palancar y Montalbo supondrán conjuntamente una inversión de alrededor de 11 millones de euros, una apuesta que, según Martínez Chana, pone de manifiesto el "compromiso con el desarrollo industrial de la provincia".

El pleno del Ayuntamiento de Motilla del Palancar aprobó por unanimidad la cesión de estos terrenos a la institución provincial.

El alcalde de la localidad, Pedro Javier Tendero, ha destacado que la construcción de la subestación será una de las inversiones más importantes que se desarrollarán durante los próximos años en la comarca.

El primer edil motillano ha señalado que "por fin" se va a dotar a Motilla del Palancar de una de las infraestructuras más demandadas en los últimos años y que permitirá superar uno de los principales factores que actualmente limitan el desarrollo industrial de toda la Manchuela: la disponibilidad de potencia eléctrica.