Muere un hombre tras caer el turismo en el que viajaba al interior de una zanja en Alcaudete de la Jara - EUROPA PRESS

TOLEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, del que no hay datos de edad, ha fallecido este miércoles tras caer el turismo en el que viajaba al interior de una zanja en el 'Camino al molino nuevo' de la localidad toledana de Alcaudete de la Jara.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar pasadas las 19.02 horas.

Al lugar se ha desplazado Guardia Civil, bomberos de Belvís de la Jara, ima UVI y un medico de urgencias que solo ha podido certificar la muerte de esta persona.