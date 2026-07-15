Sigue en directo el Inglaterra-Argentina - EUROPA PRESS

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Inglaterra y Argentina chocan esta noche en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos) por un puesto en la final del Mundial 2026. El rival de España, brillante en su victoria el martes contra Francia, sale de una lucha de gigantes cargada de historia.

La victoria inglesa en el Mundial de 1966, el único título de sus vitrinas, o la famosa Mano de Dios de Maradona en 1986 son las batallas que más se recuerdan, aunque en lo bélico también hay un recuerdo mucho más desgraciado por la guerra de Malvinas.

40 años después, el fútbol quiere abrirse paso entre dos selecciones históricas y de máximo nivel. Leo Messi lidera a la albiceleste en busca de la defensa del título de Catar 2022 y Harry Kane capitanea, junto a un inspirado Jude Bellingham, el enésimo intento de cortar la sequía en los inventores de fútbol.

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