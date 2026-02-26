Muere un motorista tras salirse de la vía y caer por un barranco en El Robledo

Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 26 febrero 2026 10:55
   TOLEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista de 65 años de edad ha perdido la vida este miércoles tras salirse de la vía en el kilómetro 302 de la N-322, a la altura de la localidad albaceteña de El Robledo, y caer por un barranco.

   Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 9.22 horas

   Al lugar ha acudido la Guardia Civil, un médico de Urgencias, una UVI y una ambulancia de urgencias, que no han podido hacer nada para salvar la vida de esta persona.

