Muere una mujer de 29 años tras sufrir una salida de vía con su turismo en Nambroca

Archivo - Nambroca - GOOGLE MAPS - Archivo

TOLEDO 2 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 29 años de edad ha fallecido este domingo tras sufrir una salida de vía del turismo que conducía en la carretera CM-4059 en la localidad toledana de Nambroca.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 4.02 horas de este domingo en el kilómetro 3 de la citada vía.

Estas fuentes indican que el turismo tuvo una salida de la vía y la conductora quedó atrapada en el interior del mismo, falleciendo en el lugar de los hechos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio del parque de Toledo y una UVI, encargada de certificar el fallecimiento de la mujer.