Muere un trabajador de 66 años en Toledo tras sufrir una caída desde 8 metros de altura

El accidente ha tenido lugar en el polígono industrial de Santa María de Benquerencia. - EUROPA PRESS

TOLEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años ha fallecido este viernes tras precipitarse desde una altura de 8 metros mientras trabajaba en la ciudad de Toledo.

Según han informado fuentes de los Servicios de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el siniestro se ha producido a las 11.29 horas cuando el trabajador ha caído desde la cubierta de una nave situada en la calle río Jarama del polígono de Santa María de Benquerencia.

A pesar de la asistencia de un equipo médico de urgencias y una UVI, no se ha podido hacer nada por el afectado, que ha fallecido en el acto.

También se han desplazado hasta el lugar de los hechos agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.