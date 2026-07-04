Muere un trabajador tras electrocutarse mientras manipulaba un cuadro eléctrico en El Casar de Escalona

Calle Salvador Dalí de la Urbanización Cerro-Alberche de El Casar de Escalona - GOOGLE MAPS

TOLEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

un trabajador de 22 años de edad ha perdido la vida este sábado tras sufrir una electrocución mientras manipulaba un cuadro eléctrico en la calle Salvador Dalí de la urbanización Cerro-Alberche de El Casar de Escalona (Toledo).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar pasadas las 12.00 horas.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de esta persona. También ha acudido la Guardia Civil y la Policía Local.