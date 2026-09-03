Muere un trabajador tras precipitarse desde una cubierta desde 7 metros de altura en una empresa de Manzanares

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CIUDAD REAL 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha fallecido tras precipitarse desde una cubierta a una altura de unos 7 metros en una empresa de construcción situada en la calle Asturias de la localidad ciudadrealeña de Manzanares.

El 112 de Castilla-La Mancha, según ha informado a Europa Press, recibía el aviso a las 11.08 horas.

Los servicios sanitarios han confirmado su fallecimiento en el lugar.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y UVI.