La multinacional china Arctech inaugura en Puertollano su base de verificación de tecnologías fotovoltaicas

La Empresa Multinacional De Origen Chino Arctech Ha Iniciado Su Andadura En Las Instalaciones Del Instituto De Sistemas Fotovoltaicos De Concentración De Puertollano (Ciudad Real). - JCCM

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 3 (EUROPA PRESS)

La empresa multinacional de origen chino Arctech ha iniciado su andadura en las instalaciones del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración de Puertollano (Ciudad Real) con la puesta en marcha de su "base de verificación" de productos, equipos y motores de seguimiento vinculados a la energía fotovoltaica, la primera que la empresa instala en Europa tras los proyectos similares desarrollados en China y Arabia Saudí. La planta arranca tras una inversión de un millón de euros para su funcionamiento durante el primer año, y la previsión de alcanzar los cinco millones de euros en cinco años.

Al acto de inauguración han asistido los directivos chinos de la compañía, incluido su fundador, Cai Hao, responsables de empresas e instituciones colaboradoras, y representantes institucionales, entre ellos el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero; la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz.

En declaraciones a los medios de comunicación, José Manuel Caballero se ha felicitado de que Puertollano pueda acoger "a un gigante mundial, una compañía que destaca entre las 10 principales empresas del mundo que desarrollan seguidores solares, con una proyección muy importante de generación y de atracción de proyectos".

Además, Caballero ha recordado el compromiso del gobierno de Emiliano García-Page con Puertollano y su implicación en el desarrollo de grandes proyectos que la consagren como líder en energía renovable.

En los mismos términos se ha expresado la consejera de Desarrollo Sostenible, quien se ha mostrado muy satisfecha de que esta empresa haya decidido poner su campo de experimentación en Castilla-La Mancha. "Aquí se ha encontrado con un socio tecnológico muy importante, que es nuestro instituto fotovoltaico, el Isfoc, y ha decidido que sea su compañero para poder llevar a cabo el seguimiento de toda la tecnología que van a probar en este campo de experimentación, uno de los más grandes de Europa", ha señalado.

"Esta implantación va a permitir que, junto con los siete proyectos de investigación que este centro lleva a cabo, con más de 13,2 millones de euros, tengamos a nuestro alcance un campo de experimentación que va a permitir que se puedan desarrollar productos relacionados con la fotovoltaica a nivel mundial, teniendo en cuenta que quieren replicar estos campos de experimentación en otros países del mundo", ha dicho.

En este contexto, ha destacado que Castilla-La Mancha "es un referente a nivel mundial en materia de energía renovable". "Son ya 16,8 gigavatios de potencia instalada los que tenemos en nuestra región y más de 8,5 gigavatios son solo de energía fotovoltaica, es decir, el 50 por ciento de la energía que producimos lo hacemos a través de la fotovoltaica y eso, unido a que tenemos suelos y tenemos energía renovable, nos está permitiendo que grandes empresas del mundo estén pensando en instalarse aquí", ha destacado.

PUERTOLLANO COMO ECOSISTEMA ENERGÉTICO

De su lado, el alcalde de Puertollano considera que este miércoles es un día de celebración para la ciudad, toda vez que la inauguración de una nueva empresa supone una "oportunidad" para el municipio.

El regidor ha enfatizado que Puertollano será el primer centro de investigación de Arctech en Europa, tras los de China y Arabia Saudí, "lo que evidencia la elección de la ciudad como enclave con talento, experiencia profesional, y disponibilidad de un ecosistema energético clave en la transición energética justa".

Asimismo, Ruiz ha destacado la importancia de que todas las administraciones "sigan trabajando de la mano para atraer inversiones a una ciudad que está protagonizando una transición energética ejemplar para toda España".

UN PROYECTO PIONERO

Arctech desarrolla en Puertollano un proyecto "pionero y puntero" para el sector fotovoltaico europeo por el tamaño de la planta, la diversificación de productos y el número de colaboradores, empresas, universidades y centros de investigación implicados, incluidos el propio Isfoc o la Universidad de Cartagena, han explicado sus responsables en Europa, quienes han apuntado que el de Puertollano es el primer parque de pruebas europeo, al que seguirán otros siete en Estados Unidos, Arabia Saudí, India, Brasil, Australia y China.

La zona de pruebas de Puertollano consta de tres áreas donde se pueden probar baterías, casas autónomas, elementos fotovoltaicos o equipos que dan soporte a seguidores solares. La puesta en marcha de este proyecto ha permitido la creación de siete puestos de trabajo directos.

La empresa ha agradecido al Gobierno de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Puertollano su "apoyo inmejorable", y ha recordado que ha elegido Puertollano "por su experiencia y talento acumulado en el sector fotovoltaico desde hace más de 20 años y como ciudad pionera en la transición energética, incluso antes de que se hablara de este concepto".