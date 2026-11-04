El Museo de Arte Abstracto se suma a los espacios del Ciclo de Adviento de la Semana de Música Religiosa de Cuenca

Presentación del Ciclo de Adviento de la SMR. - EUROPA PRESS

CUENCA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Abstracto se suma a los recintos de conciertos del VI Ciclo de Adviento de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que se celebrará los días 5, 6, 7 y 19 de diciembre y que tendrá como punto culminante la interpretación de un Mesías Participativo en el Auditorio de Cuenca.

El director artístico de la Semana de Música Religiosa, Andoni Sierra, ha desgranado la programación de esta cita que contará con cinco actuaciones. La primera de ellas tendrá lugar en la biblioteca de La Merced y correrá a cargo del grupo Ministriles Hispalensis,formado por músicos habituales en formaciones de música antigua española, que presentará un programa de músicas del Renacimiento de los siglos XV y XVI con reminiscencias navideñas.

Sierra ha apuntado que se trata de un formato bastante original, ya que no son habituales los conciertos de ministriles, un conjunto de instrumentos de viento y percusión que acompañaban a las procesiones.

El 6 de diciembre, en la parroquia de San Julián, tendrá lugar el concierto de los Coros y Orquesta del Coro Easo, bajo la dirección de Gorka Miranda y el propio AndonioSierra. El templo de la Fuente del Oro regresa de esta forma al Ciclo de Adviento con un homenaje a Benjamin Britten en el 50 aniversario de su muerte.

La obra escogida para la ocasión es la cantata de San Nicolás, que precisamente sonará en el día de ese santo. Sierra ha señalado que es un concierto de formato más grande de lo que es habitual en este ciclo de adviento.

El 7 de diciembre tendrá lugar en el Museo de Arte Abstracto el concierto Morning Light, a cargo de Intesa, un dúo de viola de gamba y voz. El director de la SMR la ha presentado como una propuesta "original en formato y repertorio" que relaciona la música veneciana del siglo XVI con 16 temas navideños y la tradición armenia.

También el 7 de diciembre, en la Biblioteca de la Merced, se celebrará un concierto poético titulado Ha llegado el momento, ¡preparaos!, con una serie de cantatas de adviento y Navidad escritas por autores de gran influencia.

El broche final será el 19 de diciembre en el Auditorio de Cuenca, donde se escuchará un Mesías de Haendel interpretado por la Orquesta del Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha, el Coro de la SMR y un coro formado por 150 personas.

El fotógrafo David Gómez y el diseñador Emilio Palacios se han encargado del cartel del fotógrafo y el diseñador del IV Ciclo de Adviento de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que saca desde este miércoles las entradas a la venta.

En la presentación ha intervenido el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, que ha recordado que este evento coincidirá con los actos de celebración del 30 aniversario de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

También ha tomado la palabra el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, que ha rememorado que este ciclo nació de una situación muy dura , después de la pandemia "y por la necesidad de que la música resurgiera".

Por su parte, el rector del Seminario y representante del Obispado, José Antonio Fernández, ha querido destacar la vinculación de dos de los espacios que acogerán los conciertos de este año: La Merced y el Museo de Arte Abstracto, ya que ambos fueron casas de canónigos.

El acto lo ha cerrado la viceconsejera de Cultura, Carmen Olmedo, que ha destacado que este ciclo que recopila cinco siglos de música "nos permitirá unirnos alrededor de la música y olvidarnos de las pantallas por un momento".