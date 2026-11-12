Museo de Guadalajara participa en un estudio internacional sobre elgenoma de las poblaciones antiguas de la península

El Museo de Guadalajara participa en un estudio internacional sobre el genoma de las poblaciones antiguas de la península ibérica. - JCCM

GUADALAJARA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Guadalajara, dependiente del Gobierno regional, ha participado en un estudio internacional que ha reconstruido la historia genética de la península ibérica entre los siglos I y VIII d.C. y que ha sido liderado por el Instituto de Biología Evolutiva (Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Universidad Pompeu Fabra), el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, la Universidad de Harvard y Euskal Herriko Unibertsitatea.

El trabajo, publicado en la revista científica Cell con el título 'Contrasting demographic impacts of Roman colonization and early medieval migrations in the Iberian Peninsula' analiza 243 genomas antiguos de individuos encontrados en 31 yacimientos arqueológicos entre los que figuran tres de la provincia que fueron estudiados en el Museo de Guadalajara, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En concreto, en el Museo de Guadalajara se han estudiado los restos humanos de las necrópolis de "El Soto" de Illana, de Cubillejo de la Sierra y de "El Tesoro-Carramantiel" de Gualda.

Los directores de estas excavaciones Consuelo Vara y José Martínez, de Illana; María Luisa Cerdeño, de la Universidad Complutense, de Cubillejo, y Miguel Ángel Cuadrado, conservador del Museo de Guadalajara, de Gualda, figuran, además, como autores de esta importante publicación que encabeza, como investigador principal, Pablo Carrión actualmente investigador postdoctoral en el Instituto Max Planck para la Antropología Evolutiva (Leipzig, Alemania).

El estudio es el primer análisis arqueogenómico sistemático y a gran escala para este periodo y muestra que la población ibérica cambió profundamente con la consolidación del dominio romano el cual favoreció la llegada de personas con ascendencia del Mediterráneo oriental y del norte de África, creando una sociedad heterogénea frente a la relativa homogeneidad genética de la Edad del Hierro.

Por el contrario, las migraciones de suevos, vándalos, alanos y visigodos durante la Antigüedad tardía tuvieron un impacto más limitado en la genética hispana.

También, gracias a estos análisis, se han descubierto casos excepcionales como el de dos hermanos enterrados a unos 725 kilómetros de distancia, uno en la actual Mérida - antigua Augusta Emérita - y su hermana en la posada romana Ildum, en Castellón, junto a la Vía Augusta, ambos de ascendencia íntegramente centroeuropea.

Igual de interesante es el estudio de las conocidas como 'princesas suevas' enterradas con ricos ajuares que hacían pensar en su pertenencia a una élite llegada del exterior de las fronteras del Imperio romano y, sin embargo, una de ellas tenía ascendencia local, un hecho que apunta a la existencia de alianzas matrimoniales entre las élites suevas y las familias hispanorromanas.

El delegado de Educación, Cultura y Deporte, Ángel Fernández-Montes, ha valorado el trabajo realizado desde el Museo de Guadalajara, "que supone ahondar en la historia de nuestro territorio" y ha destacado "el prestigio de estas investigaciones".

Asimismo, el director del Museo, Fernando Aguado, ha manifestado su satisfacción por el reconocimiento que esta investigación está teniendo a nivel internacional.