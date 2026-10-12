El Museo de Santa Cruz de Toledo acogerá este miércoles una nueva conferencia de su ciclo sobre arqueología

Archivo - Museo de Santa Cruz en Toledo - JCCM - Archivo

TOLEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo miércoles, 14 de octubre, va a tener lugar la tercera de las conferencias del IV Ciclo sobre Arqueología Otoño 2026, que organizan el Museo de Santa Cruz y Museo de Santa Cruz, ¡Vivo!.

En esta ocasión, la conferencia tiene por título 'El oppidum del Cerro del Gollino (Corral de Almaguer, Toledo). Nuevas perspectivas sobre la Segunda Edad del Hierro en la Carpetania', impartida conjuntamente por la catedrática de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid, Lourdes Prados, y el doctorando en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UAM, Pablo Sánchez.

Las conclusiones de los últimos trabajos arqueológicos desarrollados en este enclave del Valle Medio del Tajo en las campañas llevadas a cabo desde los años 2024 están aportando nuevos datos que permiten revisar esta imagen y comprender mejor la complejidad de la Carpetania, ha informado el Museo en nota de prensa.