Nace 'Ciudad Real Inclusiva' y se constituye la Federación regional para luchar por las personas con discapacidad

El Antiguo Casino de Ciudad Real ha acogido este martes la presentación de la federación provincial 'Ciudad Real Inclusiva' que va formar parte de la red social corporativa 'Castilla-La Mancha Inclusiva' con el objetivo de potenciar la acción de los servicios que reivindican y consiguen desde la misma, fundamentalmente en lo relacionado con la formación de cara a la inserción laboral; las medidas para implementar la accesibilidad universal; y los servicios sociosanitarios.

Así lo ha explicado minutos antes de la presentación oficial 'Ciudad Real Inclusiva' el presidente de 'Castilla-La Mancha Inclusiva', Enrique Alarcón, quien ha considerado que es un gran día para todos y, "de manera muy especial, para los usuarios la región que tienen alguna discapacidad y sus familias" ya que esta unión viene a reparar una pequeña "fractura" que existía y beneficiará a los más de 10.000 usuarios y 60 asociaciones de esta federación.

Por su parte, el presidente de Ciudad Real Inclusiva, Ángel Pablo Sendarrubias se ha comprometido a intentar que todas las asociaciones de la provincia se sumen a este nuevo proyecto, "al que ya han solicitado su adhesión algunas pero que hay que saber estructurar y vertebrar para que sea lo más efectiva posible porque todas las personas con discapacidad tenga una mejor calidad de vida en todos los sentidos.

POLÍTICAS TRANSVERSALES E INTEGRALES

A la presentación ha asistido también el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, quien se ha mostrado convencido de que las personas con discapacidad de la provincia tendrán más fortaleza para conseguir los retos que se han marcado gracias al nacimiento de "Ciudad Real Inclusiva" ya que "la unión hace la fuerza" y tendrán, por tanto, más capacidad para exigir, reivindicar, conseguir mejoras para el colectivo así como ofrecer y dar servicios con un magnífico nivel de calidad tanto a los asociados como al colectivo de personas con capacidades diferentes.

Asimismo, ha puesto el acento en para la Diputación de Ciudad Real siempre han sido prioritarias las políticas relacionadas con los colectivos de personas con discapacidad trabajando políticas transversales e integrales, atendiendo desde los servicios sanitarios y asistenciales a los de ocio e inserción laboral, "porque sin empleo no hay una verdadera integración y nosotros trabajamos por una integración total, completa e integral".

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Por su parte, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, también ha aplaudido esa unión, al tiempo que ha recordado el intenso trabajo que en esta legislatura se ha hecho por lograr la accesibilidad universal de este colectivo y ha recordado actuaciones como los pictogramas sencillos en las instalaciones municipales; se ha traducido a lenguaje sencillo el Plan de Igualdad de Ayuntamiento de Ciudad Real y se están trabajando otros textos.

"Pero, además, me siento muy orgullosa de una obra que estamos haciendo porque éramos el único parking de capital de provincia que no era accesible porque no tenía ascensor, y hemos hecho el ascensor y unos baños accesibles" ha señalado, recordando también la instalación de columpios adaptados o el ensanche y los rebajes en las nuevas aceras que se han hecho en esta legislatura, entre otras actuaciones.

VISIBILIZAR A ESTE COLECTIVO

Finalmente, la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, ha felicitado a la federación provincial por su nacimiento y su unión con la regional para "hacer visible a este importante colectivo social" que, junto a sus familias, "deben ser consideradas como agentes clave en el proceso de transformación de la sociedad en un entorno inclusivo que ofrezca un nuevo modelo en el que todas las personas con discapacidad puedan desplegar su potencial humano".

Para ello, ha destacado, deben unir esfuerzos las administraciones públicas, las entidades sin ánimo de lucro y las empresas con la meta de "avanzar" en esa plena inclusión laboral y social de las personas con discapacidad que, en la región, son 139.009 personas las que tienen un grado superior al 30% de discapacidad reconocido. La situación de discapacidad más frecuente es la física, con 114.663 grados reconocidos, seguida de la mental con 28.895, la sensorial con 28.213, y la intelectual con 18.955 expedientes valorados y reconocidos.

Al acto han asistido también, entre otros, la portavoz del PSOE en las Cortes regionales y candidata socialista al Congreso de los Diputados; Blanca Fernández, el vicepresidente de la Diputación, David Triguero; la directora provincial de Servicios Sociales, Prado Zúñiga, o la concejala de Acción Social, Matilde Hinojosa, entre otros.