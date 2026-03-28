Nace Mazapunk para "dinamitar" la escena musical toledana contra el mantra de que "en Toledo nunca pasa nada" - MAZAPUNK

TOLEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Javi Arroyo, Ángela Gómez, Mario Hernández y Elena Muñoz son cuatro amigos que han decidido juntarse bajo el colecivo Mazapunk, que pronto será una asociación sin ánimo de lucro, con el fin de "dinamitar" la escena musical y de conciertos de la capital regional y luchar contra el mantra de que "en Toledo nunca pasa nada".

Los cuatro miembros fundadores de Mazapunk son personas que se dedican "de alguna forma" a la música y consumen cultura musical a diario. "Estábamos hartos de repetir el axioma de que en Toledo nunca hay un plan y decidimos que teniendo equipo, experiencia, algo de tiempo libre y muchas ganas ya estaba bien de quejarse: Tocaba montar un colectivo y empujar", señalan a Europa Press.

"Llevamos muchos años hablando de qué pasa en Toledo y por qué no hay una escena musical con mucho movimiento", indican, para agregar que con esta iniciativa quieren aportar "su granito de arena" y ver qué tal va a salir este experimento en la ciudad.

Así, subrayan que su intención es empezar a programar conciertos por las distintas salas de Toledo para juntar a gente en ellos y que "sucedan cosas nuevas". "Queremos probar por ahí, por lo menos en un principio", han manifestado.

'HAZLO TU MISMO'

Con la vista puesta en experiencias que han programado y siguen programando conciertos en la ciudad, como Monasterio de la Cultura, y consciente de que Toledo está en cierto modo "huérfano" en este sentido, desde Mazapunk señalan que, partiendo de la filosofía de 'hazlo tú mismo', quieren hablar con las bandas y las salas para organizar cosas.

Todo ello ante la falta de cultura de lo que denominan "conciertos de batalla" que tiene la capital regional, con una cultura de "fácil acceso" tanto para las bandas que están empezando, las que llevan ya una trayectoria o el público que quiere descubrir música.

En concreto, Mazapunk pretende apoyar a las bandas locales de cualquier estilo de musical que hay en la ciudad, animar a aquellas que empiecen mostrándoles que es fácil tocar en Toledo o facilitar un sitio en el que tocar a las bandas que estén de paso por Madrid.

"Hay un escalón entre cierto grado de profesionalización en la música y todo lo que está por debajo que no tiene lugar tanto desde el lado público como del privado y, por tanto, hay un pequeño hueco que queda por cubrir", subrayan.

NINGUNA META

Aunque no les importa que en un futuro esto desembarque en un gran festival, afirman que no se marcan ningún objetivo, quieren ir "poco a poco" y solo piensan en que el próximo evento que programen funcione. "Como es algo sin ánimo de lucro y algo que queremos hacer funcionar por aquí, no tenemos ninguna meta".

"Sería precioso montar algo de bandas pequeñas por la ciudad o en algún sitio concreto y mantener ese propósito de sin ánimo de lucro, pero el objetivo es, idílicamente, conseguir juntar al público que quiera descubrir cultura y a gente que esté deseando hacer cultura en un mismo sitio", manifiestan.

Pese a que Toledo siempre ha sido un sitio difícil para este tipo de iniciativas, confían en los toledanos y en que la gente sea capaz de formar parte de esta iniciativa, pero "nosotros tampoco estamos aquí para hacer el evento en el que nosotros nos sintamos cien por cien cómodos sino algo en el que puedan encajar muchos tipos de 'target' y muchos tipos de toledanos".

Para ello también tienen pensado presentar un proyecto a las administraciones públicas locales y regionales para solicitar la cesión de espacios en los que poder programar los conciertos para "mover la ciudad", demostrar que no hay porqué irse a Madrid "y que la distancia Toledo-Madrid es la misma que la distancia Madrid-Toledo".

Todos aquellos que quieran contactar con la asociación Mazapunk tienen, de momento, como principal medio de comunicación su Instagram (@mazapunk.colectivo) donde hay un formulario y está disponible su correo electrónico disponible para que puedan contactar tanto las bandas interesadas como cualquier persona que quiera colaborar.

Pero también piden a quien esté interesado que vaya a un evento de Mazapunk donde pueden hacer contactos, como fue el caso del primer concierto que organizaron el pasado fin de semana en el pub O'Brians con la actuación de la banda madrileña Good Boy y el grupo local Turbo Island.