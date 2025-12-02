Nace en Talavera el espacio cultural El Cuaderno Azul como punto de encuentro de piezas cerámicas con identidad propia

Archivo - Visita del alcalde, José Julián Gregorio, junto al concejal de Ipeta, Javier Muñoz-Gallego, al establecimiento 'El Cuaderno Azul'. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha visitado 'El Cuaderno Azul', un nuevo espacio cultural situado en el número 46 de la calle Joaquina Santander que se incorpora a la oferta artística de la ciudad con una propuesta "innovadora" que integra galería, tienda y taller creativo.

Este proyecto, impulsado por el ilustrador y ceramista talaverano Álvaro Calvo, nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro para artistas, residentes y visitantes interesados en piezas artesanales únicas y con identidad propia, según ha informado el Consistorio talaverano en nota de prensa.

Durante la visita, en la que ha estado acompañado por el concejal de Empleo, Javier Muñoz-Gallego, el alcalde ha trasladado su enhorabuena a Álvaro Calvo por la puesta en marcha de una iniciativa "que contribuye a fortalecer nuestras raíces y a proyectarlas hacia un futuro más creativo, sostenible y participativo".

'El Cuaderno Azul' se concibe como un espacio que va más allá de la actividad comercial y se erige como un homenaje a la cerámica como disciplina artística, ofreciendo a la ciudadanía un entorno cuidado y estéticamente sensible, firmemente vinculado a la tradición cerámica talaverana.

Calvo, reconocido con el accésit en la Bienal Internacional de Cerámica de Talavera y el galardón de Joven Artesano 2021, apuesta en este nuevo espacio por poner en valor la manifestación artística más importante de la ciudad. Todas sus obras están realizadas con la técnica tradicional talaverana y presentan dibujos inspirados en el Museo Ruiz de Luna, aunque reinterpretados desde una perspectiva vanguardista que permite evolucionar el arte del barro sin perder su esencia.

El artista ha señalado que el objetivo del proyecto es invitar al público a redescubrir el valor del trabajo artesanal, ofreciendo piezas únicas enmarcadas en un entorno lleno de sensibilidad y belleza, con la cerámica como protagonista. Además, 'El Cuaderno Azul' se configura también como una galería y punto de encuentro para la creación contemporánea, reforzando el dinamismo cultural que caracteriza a Talavera.

Gregorio ha subrayado que este tipo de iniciativas evidencian que Talavera "es cerámica, pero también talento, iniciativa y un patrimonio cultural vivo en constante evolución".