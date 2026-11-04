Nace 'Te hago hueco', iniciativa para facilitar el transporte con Andalucía tras la interrupción ferroviaria por Urda

Te hago hueco, nueva plataforma - EUROPA PRESS

TOLEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Te hago hueco' ha sido otra de las iniciativas solidarias surgidas a raíz del accidente ferroviario de Urda que se ha saldado con 69 víctimas mortales, impulsada por el ingeniero Nicolás Renedo para facilitar soluciones de transporte a viajeros que no pueden transitar hacia o desde el sur de España tras el siniestro.

Nicolás llegó a casa el jueves por la noche, un día después de las noticias que llegaban desde Toledo, y empezó a detectar que la interrupción del servicio ferroviario había dejado a muchas personas sin su opción de transporte y sin alternativa para conectar el sur de España con la capital.

Desde que salió a la luz, más de 30.000 personas han visitado la web, hay más de 500 usuarios registrados, se han publicado 110 viajes por más de 100 conductores y se han ofertado casi 300 plazas. Todo ello a lo largo de 80 rutas, sobre todo entre Madrid y Sevilla, pero también dando cabida a Córdoba, Malaga o Granada.

"Veía que la oferta de transporte alternativo no estaba siendo suficiente para atender la demanda, y pensé que si se conseguía conectar a quienes ofrecían trayectos y quienes los necesitaban, podríamos ayudar a que muchas personas llegasen a su destino", relata a Europa Press.

Fue ese pensamiento el punto de partida de la construcción de una web 'ad hoc' para conectar a todos aquellos que ofrecían viajes con quienes lo necesitaran, con una primera versión de la herramienta lista en apenas dos horas.

La iniciativa comenzó a difundirse por redes sociales y este proyecto del ingeniero empezó a coger fuerza. Una plataforma "pensada para que el proceso sea sencillo".

Así, un conductor publica origen, destino, fecha y plazas libres; y los usuarios se apuntan al trayecto que mejor les venga. Igualmente, se puede solicitar transporte si no hay opción que encaje. Una iniciativa gratuita y sin ánimo de lucro, solo con la idea de "aprovechar viajes que ya se van a realizar".

"No se trata de sustituir los servicios de transporte que existen ni de competir con otras plataformas. El objetivo es mucho más concreto y nace de una circunstancia excepcional. Ante una situación en la que parece que la oferta de transporte disponible no está siendo suficiente para atender todas las necesidades, quería intentar aportar una alternativa adicional aprovechando un recurso que ya existe, que son los coches que realizan estos trayectos con plazas libres", aclara el ingeniero.

La respuesta de los primeros días ha sido "muy positiva" y se han cosechado miles de visitas, acomodando a centenares de viajeros, tal y como afirma el creador.

Todo ello, defiende, respetando privacidad y con un "uso responsable de los datos". "Soy consciente de que cualquier herramienta que conecta a personas que no se conocen debe tratarse con responsabilidad. Por eso, también se ofrecen recomendaciones de seguridad para los usuarios".

"Es una pena que tengan que producirse tragedias como esta para que surjan iniciativas solidarias de este tipo. Ojalá no hubiese ocurrido el accidente y no hubiera sido necesario buscar alternativas de emergencia para tantas personas. Quiero trasladar mi respeto y mi apoyo a todos los afectados por lo sucedido y, especialmente, a quienes están sufriendo sus consecuencias de forma directa", relata Renedo, que insiste que en todo caso se trata de una "iniciativa temporal".