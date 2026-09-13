Nacho Hernández, reelegido secretario general de Juventudes Socialistas en la provincia de Toledo

Las Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo han celebrado su 12 Congreso Provincial este fin de semana en Villarrubia de Santiago, donde ha sido reelegido Nacho Hernández como secretario general. - JUVENTUDES SOCIALISTAS

TOLEDO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Juventudes Socialistas de la provincia de Toledo han celebrado su 12 Congreso Provincial este fin de semana en Villarrubia de Santiago, donde ha sido reelegido Nacho Hernández como secretario general.

Una reunión en la que, además, fue elegida la nueva Comisión Ejecutiva Provincial con un 100% de apoyo. Un nuevo equipo formado por 7 mujeres y 6 hombres, renovado en más de un 50% y con representación de todas las comarcas de la provincia.

Hernández ha agradecido "el apoyo unánime de la militancia", tanto en las listas como en la gestión del gobierno anterior. El secretario general reelecto señaló las bases sobre las que asentará la organización los próximos años. "Estaremos en las sedes, debatiendo sobre las ideas que dan sentido a nuestras políticas; en las calles, junto a los movimientos sociales; en los centros educativos, alzando la voz por el estudiantado; y en los trabajos, luchando contra la precariedad", explicó.

Continuó afirmando que Juventudes Socialistas "va a estar en Toledo, Talavera e Illescas, pero también con los pueblos pequeños, construyendo una organización que conecte las diez comarcas".

Hernández aprovechó también para exigir "que se declaren zonas tensionadas en Toledo y La Sagra". "Nos hemos cansado de normalizar que compartamos zulos a precio de mansión hasta la treintena y que nadie haga nada", aseguraba para hacer una pregunta a los responsables políticos: "¿Quieren el voto joven? Regulen de una vez los alquileres".

Un Congreso bajo el lema 'La revolución para quedarse' en el que Hernández simplificaba el objetivo del mandato "que cualquier joven de esta provincia no tenga que marcharse de aquí por obligación, sino que tiene la posibilidad de elegir donde construir su vida".